تركيا توقف فنان سوري بتهمة “الإرهاب”!

كتب امير فتحي في الخميس 18 نوفمبر 2021 02:45 صباحاً - أوقفت الشرطة التركية، اليوم الأربعاء، المغني السوري عمر سليمان، الذي نال شهرة عالمية بمزجه الموسيقى الإلكترونية بالموسيقى التقليدية السورية، وذلك بتهمة الانتماء لـ“منظمة إرهابية“، وفقاً لوكيل أعماله.
وأكدت محافظة شانلي أورفة الحدودية مع سوريا هذا النبأ لوكالة ”فرانس برس“، دون مزيد من التفاصيل.
وأوضح وكيل أعماله – الذي طلب عدم كشف اسمه – أنه سيتم إطلاق سراح المغني البالغ من العمر 55 عاماً ”في غضون ساعات قليلة“.
وذكرت صحيفة ”يني شفق“ ووكالة أنباء دوغان، الأربعاء، أن سليمان متهم بـ“الانتماء إلى حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الإرهابية“.
وسليمان المقيم في تركيا منذ سنوات، أوقف في شانلي أورفة على بعد 50 كيلومترا من الحدود السورية.
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