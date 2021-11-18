وفاة زهير رمضان صاحب شخصية “أبو جودت” في “باب الحارة” عن 62 عاما

كتب امير فتحي في الخميس 18 نوفمبر 2021 12:50 صباحاً - نعت نقابة الفنانين في سوريا النقيب زهير رمضان الذي توفي مساء الأربعاء عن عمر 62 عاما بعد معاناة مع المرض.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية السورية ”سانا“ في تغريدة إن وزارة الإعلام ونقابة الفنانين في سوريا ”تنعيان الفنان زهير رمضان الذي غيبه الموت مساء الأربعاء عن عمر 62 عاماً إثر صراع مع المرض“.

وكان الراحل قد شارك في عدة أدوارٍ، وكان من أشهرها دور “أبو جودت” رجل الشرطة الفاسد في مسلسل باب الحارة بجميع أجزائه.

وقد نعى الراحل العديد من نجوم الفن في سوريا حيث كتب النجم السوري قصي خولي عبر حسابه على ”تويتر“، ”انا لله وانا اليه راجعون، زهير رمضان في ذمة الله، وداعا ( أبو زكوان ) رحمة الله عليك #زهير_رمضان“.

انا لله وانا اليه راجعون

زهير رمضان في ذمة الله

وداعا ( أبو زكوان ) رحمة الله عليك #زهير_رمضان pic.twitter.com/YHceUAY5UU — Kosai Khauli 🇸🇾-🇺🇸 (@kosai1khauli) November 17, 2021

ونعاه الفنان مصطفى الخاني قائلاً: ”الاستاذ زهير رمضان في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه لراجعون، الله يرحمو ويسامحو“.

وعلقت شكران مرتجى: ”البقاء لله، الأستاذ زهير رمضان في ذمة الله، الأحزان تتوالى اكتفينا ولم تكتفي تلتهمنا كل يوم بأحبتنا وأصدقائنا، الموت حق لكن الفراق هو الفجيعه، تعازيي الحاره لعائلته الكريمه وزوجته الفاضله وكل الزملاء والأصدقاء الفنانين في سوريا وكل الوطن العربي، نقيب الفنانين في الجمهوريه العربيه السوريه“.

وأضافت: ”ألتمس العذر من الجميع في الأيام القادمة لعدم تمكني من التواجد في كل مراسم الدفن والعزاء بسبب السفر خارج سوريا، إنا لله وإنا إليه راجعون“.

وعلقت المخرجة رشا شربتجي: ”لطالما ترك في قلوبنا الضحكة، لكنه اليوم قرر أن يصمت ويُنهي المشهد ليُبكينا أجمعين .. نقيب الفنانين #زهير_رمضان في ذمة الله، رحمه الله وألهمنا وألهم أهله الصبر والسلوان“.