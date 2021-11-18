شكرا لقرائتكم خبر عن منة فضالى تنضم لفيلم "فارس" مع أحمد زاهر بعد تعاونهما فى "زنزالة 7" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت الفنانة منة فضالى إلى أسرة فيلم "فارس" الذى يخوض به أحمد زاهر أولى بطولاته المطلقة في السينما، حيث نشرت منة صورة من كواليس أول مشهد لها، وكتبت: "الآن مع صديقي وأخويا وعشرة العمر اللي بحبه النجم أحمد زاهر.. مبروك يا حبيبي فيلمك فارس وتكسر الدنيا، والعسل المخرج المتميز رؤوف عبد العزيز.. سعيدة انى معاكم بجد".

فيلم "فارس" بطولة أحمد زاهر، حسين فهمى، إيمان العاصى، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنانى، واللبنانية باميلا الكيك، رنا رئيس، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وتدور أحداث الفيلم في اطار اجتماعي أكشن تشويقى، تأليف حسام موسى، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

وتعاونت منة فضالى مع أحمد زاهر العام الماضى في فيلم "زنزانة 7" وجسدت دور راقصة في ملهى ليلى، والعمل تأليف حسام موسى، ‏إخراج إبرام ‏نشأت، وبطولة أحمد زاهر، نضال الشافعى، مايا نصرى، عبير صبرى، منة فضالى، ايهاب فهمى، مدحت تيخة، أحمد التهامى، ايمى اسلام، أيمن كشك، أشرف عبدالعزيز، ‏ومنى منير.‏

يذكر أن منة فضالى عرض لها الأسبوع الماضى حدوتة "سكر مر" من مسلسل "ورا كل باب" على قناة الحياة، وشارك في بطولتها فريال يوسف، مراد مكرم، منة فضالى، إيهاب فهمي، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، الطفل آدهم وهدان وعدد آخر من الفنانين الشباب والأطفال، وتأليف أحمد عبد الفتاح إخراج محمد عبد السلام.