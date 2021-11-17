26 مليون دولار لـ فيلم الإثارة The Last Duel لـ مات ديمون خلال شهر من طرحه

محمد الفلاح - الأربعاء 17 نوفمبر 2021

حقق فيلم الإثارة والدراما التاريخية الجديد the last duel ، إيرادات وصلت إلى 26 مليون و 255 ألف دولار، منذ طرحه بعدد من دور العرض حول العالم، بداية من 15 أكتوبر الماضى.



وأنقسمت إيرادات فيلم The Last Duel بين 10 ملايين و 647 ألف دولار في دورالعرض الأمريكية، و15 مليون و 608 ألف دولار بـ دور العرض حول العالم، العمل من إنتاج شركة 20th century.

فيلم The Last Duel من بطولة مات ديمون، آدم درايف، جودي كومر وبن أفليك، السيناريو من تأليف بن أفليك ومات ديمون ونيكول هولوفنر، وتنتج جنيفر فوكس إلى جانب سكوت وكيفن والش ونيكول هولوفسنر العمل، كما سيقوم أفليك وديمون بالإنتاج التنفيذي للعمل جنبا إلى جنب مع Drew Vinton و Kevin Halloran، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Variety".

الفيلم يدور في فرنسا بـ القرن الرابع عشر، وهوعبارة عن قصة ملحمية من الخيانة والعدالة، والتي ستروي من ثلاث وجهات نظر مختلفة: فرسان (ديمون ودرايف)، حيث تم اختبار رباطهما بواسطة الخيانة، بالإضافة إلى شابة (كومر) التي أُجبرت على التنقل في الوحشية والثقافة القمعية للعصر من أجل البقاء.

وفي سياق متصل كشفت عدة تقارير جديدة، عن انضمام النجم العالمي مات ديمون بطل فيلم The Last Duelوالنجم العالمي روبرت داوني جونيور ، لفريق فيلم Oppenheimer للمخرج العالمي كريستوفر نولان، الذى يسرد ملحمة أوبنهايمر فى الحرب العالمية الثانية.