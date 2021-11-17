هالة صدقى: تركت معهد الفنون المسرحية بسبب كرم مطاوع وبينى وبين سعاد حسنى قصة عشق

محمد الفلاح - الأربعاء 17 نوفمبر 2021

كشفت الفنانة هالة صدقي عن سبب تركها للمعهد العالي للفنون المسرحية، حيث قالت: "تركت المعهد بسبب الراحل كرم مطاوع بالرغم من أننى كنت أحبه بشدة، إلا أنه أثناء محاضراته طلب منى أن أقوم بتمثيل دور شجرة وعندما فعلت، قال: "أريد المضمون وليس الشكل، وشعرت بالعجز وقررت ترك المعهد وأنا حزينة وغاضبة منه، وبعدها قمت بعمل مسلسل معه ومن المفترض أننا نحب بعضنا البعض فلم أنظر لعينيه أثناء المشهد، وهنا صمم المخرج على أن أنظر فى عينيه فأنهرت بكاء، وقلت له: أنا غاضبة منك أنا.. قد تركت المعهد بسببك.. فبدأ يوضح لى أسبابه وقال إنه كان يريد أن يوسع مداركى وبحثى".



وقالت الفنانة إلهام شاهين، أثناء استضافتها مع الفنانة هالة صدقى ببرنامج سهرانين والذى يقدمه الفنان أمير كرارة ويذاع على قناة On: "كان لي الشرف أن ترشحنى العظيمة فاتن حمامة أن أقوم بدورها فى البرارى والحامول، فقد تواصلت بنفسها معى وكنت أتوقع أن أقوم بدور ابنتها لأن الكثير كان يشبهنا ببعض ولكنها فاجأتنى عندما قالت إننى سألعب دورها ووافقت على الفور".

وأكدت هالة صدقى أنها دخلت التمثيل بسبب عشقها لسعاد حسنى، فكانت دائما تقلدها فبينهما قصة عشق كبيرة ولم يلتقيا سوى مرة واحدة أثنت فيها سعاد حسنى على هالة صدقى وتوقعت نجاحها الكبير، وأضافت: "سعاد حسنى مميزة عن كل جيلها لأنها قدمت كل الألوان ببراعة والكاميرا تحبها وصادقة جدا".

يبث برنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، في موسمه الجديد، على قناة ON، يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع، في تمام الساعة التاسعة مساء.