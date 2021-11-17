فيلم هنديّ يطيح بـThe Godfather.. ويدخل التاريخ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تفوّق الفيلم الهندي “جاي بهيم” (Jai Bhim) باللغة التاميلية على أهم الأفلام العالميّة وتخطّى بنجاحه (Shawshank Redemption) “الخلاص من شاوشانك” و(The Godfather) “العرّاب”، وذلك بعد سنوات على احتلالهما المراكز الأولى على موقع IMDb لتقييم الأفلام.

وحصل الفيلم الهندي الذي قيّمه مستخدمو موقع IMDb على نتيجة 9.6، مطيحاً بفيلم “العرّاب” الذي حصل على تقييم 9.1 وفيلم “الخلاص من شاوشانك” الذي كان الأكثر تقييماً بنتيجة 9.2.

ويتناول الفيلم قضايا هامّة في المجتمع الهنديّ وأهمها قمع واضطهاد “الداليت”، الطائفة “المنبوذة”، التي تتعرّض إلى إقصاء متواصل وانتهاكات حقوقيّة جسيمة، سببها النظام الطبقيّ الموجود في البلاد.

وشارك في إخراج الفيلم كاتب السيناريو جي جنانافل والنجم سوريا الذي لعب دور البطولة. ويروي الفيلم قصّة حقيقيّة لمحامٍ حارب في المحكمة من أجل التماس قدّمته امرأة بعدما احتجزت الشرطة زوجها ومن ثم أعلنته من عداد المفقودين.

وقد أحدث الفيلم منذ إطلاقه في أوائل شهر تشرين الثاني ضجّة كبيرة في المجتمع الهندي بعد تسليطه الضوء على الظلم الذي تعاني منه هذه الفئة. وقد جسّد الفيلم أعنف وأصعب اللحظات من قصة الزوج الذي ضُرب حتى الموت بعد رفضه الاعتراف بجريمة لم يرتكبها.

ويعبّر فيلم “جاي بهيم” عن حركة جديدة يساهم في نشرها الشباب في السينما التاميلية، وقد دعم عدد كبير من المخرجين والممثلين الفيلم وأشادوا بالعمل الفريد من نوعه.