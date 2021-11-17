كيفانش تاتليتوغ ينتظر مولوده الأوّل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ينتظر الممثّل التركيّ كيفانش تاتليتوغ وزوجته منسّقة الموضة باشاك ديزر مولودهما الأوّل، وذلك بعد بعد أكثر من 5 سنوات على زواجهما.

وذكرت المواقع التركية أنّ باشاك حامل بشهرها الثالث، الأمر الذي أفرح جمهور النجم التركي صاحب الشعبية الكبيرة في العالم العربيّ والذي اشتهر بشخصيّة مهنّد.

وكانت لاحقت كيفانش منذ عام تهمة تعنيف زوجته وضربها، بسبب مزاجه العصبيّ، إذ راحت الشائعات تركّز على أنّ الزوجين في صدد الانفصال، إلّا أنّ هذه الأخبار لم تثبت صحّتها، واستمرّا في الظهور معاً في المناسبات.