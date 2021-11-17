شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقى: أحلى بوكيه ورد جالى فى حياتى كان من الفنانة وردة ومكنتش مصدقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة هالة صدقي، أثناء استضافتها مع الفنانة إلهام شاهين فى برنامج "سهرانين"، والذى يقدمه النجم أمير كرارة على قناة On، أن أجمل بوكيه ورد استقبلته كان إهداء من الفنانة الجميلة الراحلة وردة، موضحة: "تفاجأت ذات يوم ببوكيه ورد لمنزلى وعندما علمت أنه من الفنانة وردة كنت على يقين أن هناك خطأ ما حدث، فاتصلت بها وسألتها فأكدت أنه لى وأثنت على مسرحية كنت قد قدمتها فى تلك الفترة، وكان فى أحد ‏المشاهد أقوم بالتقليد فقالت إنها قبل أن تنام كانت لابد أن تشاهد هذا المشهد كى تضحك".

أما الفنانة إلهام شاهين فأشارت إلى أن بداية علاقتها بالراحلة وردة كانت فى مسلسل "الحاوى" عندما أرسلت لها بوكيه ورد وأتصلت وردة بها لتشكرها، وقالت لها أن مشاهدها فى المسلسل جعلتها تنفعل معها وأثنت على العمل ومن هنا بدأت علاقة الصداقة، مضيفة: "من أجمل المواقف التى جمعتنا عندما كانت ستكرم فى الجزائر ورشحتنى كى يتم تكريمى معها وكانت تلك من أحلى اللحظات التي مرت علها بحياتى".

وكشفت الفنانة هاله صدقى أن والدتها كانت صاحبة المدرسة التي ألتحقت بها منذ المرحلة الابتدائية ولكنها أصرت أن تترك المدرسة لأن كان كل مدرس أو مدرسة تضايقه والدتى يدخل الفصل ويقوم بضربها وينتقم منها هى، فانهارت وتركت المدرسة، وتابعت أما أخى باسم فهو صديقي الوحيد فقد سافر أمريكا وهو فى 15 من عمره وكنت أراه فى الإجازات الصيفية فقط، وعاد وأستقر فى مصر بعد وفاة والدتى حتى لا يتركنى وحدى.

يبث برنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، في موسمه الجديد، على قناة ON، يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع، في تمام الساعة التاسعة مساء.