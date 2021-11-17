شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقى: أحلى بوكيه ورد جالى فى حياتى كان من الفنانة وردة ومكنتش مصدقة والان مع تفاصيل الخبر
أما الفنانة إلهام شاهين فأشارت إلى أن بداية علاقتها بالراحلة وردة كانت فى مسلسل "الحاوى" عندما أرسلت لها بوكيه ورد وأتصلت وردة بها لتشكرها، وقالت لها أن مشاهدها فى المسلسل جعلتها تنفعل معها وأثنت على العمل ومن هنا بدأت علاقة الصداقة، مضيفة: "من أجمل المواقف التى جمعتنا عندما كانت ستكرم فى الجزائر ورشحتنى كى يتم تكريمى معها وكانت تلك من أحلى اللحظات التي مرت علها بحياتى".
وكشفت الفنانة هاله صدقى أن والدتها كانت صاحبة المدرسة التي ألتحقت بها منذ المرحلة الابتدائية ولكنها أصرت أن تترك المدرسة لأن كان كل مدرس أو مدرسة تضايقه والدتى يدخل الفصل ويقوم بضربها وينتقم منها هى، فانهارت وتركت المدرسة، وتابعت أما أخى باسم فهو صديقي الوحيد فقد سافر أمريكا وهو فى 15 من عمره وكنت أراه فى الإجازات الصيفية فقط، وعاد وأستقر فى مصر بعد وفاة والدتى حتى لا يتركنى وحدى.
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