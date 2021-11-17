شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات ضبط سوق الغناء.. الممنوعون بأمر نقابة الموسيقيين (انفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت نقابة الموسيقيين من خلال لجنة العمل التى يرأسها منصور هندى وقف الفنان الحسن مصطفى أحمد الشهير بـ"حسن أبو الروس" عن الغناء اعتبارا من اليوم 17 نوفمبر، لعدم امتثاله لقرارات النقابة وعدم التزامه بالمظهر العام والقواعد العامة الخاصة بالنقابة.

قرار الإيقاف عن العمل شمل أيضا كلا من: حمو بيكا، وحسن شاكوش (إلغاء التصريح السنوي) وكزبرة وحنجرة، ومصطفى زكريا محمد على (وشهرته مسلم) وأبو ليلة، وأحمد قاسم ( وشهرته فيلو) وأحمد موزة، وحمو طيخة، وريشا كوستا وسمارة، وشواحة، ولاود سليم، والعصابة، والزعيم، وعلاء فيفتى، وفرقة الكعب العالى، ومجدى شطة، ووزة مطرية، وشكل، وعمرو حاحا.

وبحسب القرار الصادر من نقابة المهن الموسيقية، فإنه يمنع كل من ليس عضوا في النقابة وغير مصرح له بالعمل لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة واجتياز الاختبارات.