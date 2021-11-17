شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مهرجان الإسكندرية يعلن وفاة زهير رمضان نقيب الفنانين السوريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الناقد الأمير أباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى، وفاة الفنان السوري زهير رمضان نقيب الفنانين السوريين عن عمر يناهز الـ 62 عامًا، بعد وعكة صحية نقل على إثرها إلى العناية المركزة.

وكان الفنان زهير رمضان قد غاب عن جنازة وتشييع الفنان الراحل صباح فخري بسبب العارض الصحي الذي أصابه حيث كان يغيب عن عدد من المناسبات أيضا بسبب المرض.

واشتهر الفنان زهير رمضان بشخصية "أبو جودت" في مسلسل "باب الحارة" وشخصية "المختار" في مسلسل "ضيعة ضايعة".