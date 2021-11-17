شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الموسيقيين: خاطبنا موقع "يوتيوب" لمنع أغانى المهرجانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال طارق مرتضى المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، إن القائمة التي تم الإعلان عن منعها من مزاولة الغناء، والتي تم تداولها هي صحيحة بالإضافة إلى مؤدي يسمى بـ "عنبة"، مشيراً إلى أن نقيب المهن الموسيقية، هاني شاكر، اتخذ نهجاً للتصدي للظواهر "الغربية" التي تظهر بين الحين والآخر، خاصة وأن مصر بلد رائدة في الفن، موضحاً أنه تم مخاطبة يوتيوب لمنع أغانيهم من التداول لحماية المجتمع.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc": "الفنان هاني شاكر فنان كبير، لم يغني أغنية غير لائقة طوال تاريخه، وتلك النقابة ترأستها كوكب الشرق أم كثوم، والآن على رأسها أمير الغناء العربي الأستاذ هاني شاكر، مروراً بنجوم كبار، لذلك فهو من الطبيعي منع هؤلاء من مزاولة الغناء".

وقال : "مجتمعنا يختلف عن المجتمع الغربي، واليوم هناك بعض الأغاني التي يغنيها هؤلاء تضم كلمات غير لائقة، وهؤلاء ليسوا أعضاء من الأساس في النقابة، ومجلس النقابة يعاني منذ عدة سنوات من هذا الأمر".

وتابع: "منع الغناء بفلاشة، هو أن الموسيقيين أصابتهم البطالة في ظل أزمة كورونا، وبعض الموسيقيين باع عفش بيته لإيجاد قوت يومه، وأي نقابة لها لوائحها، وهناك عدة مراحل للحصول على عضوية بالنقابة، أولها الأوراق الشخصية، وبعد استيفاء الأوراق، يتم عمل اختيار فني، بالإضافة إلى انتهاج سلوك غير قانوني، مثل نقابة الصحفيين".