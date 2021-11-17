شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين: أحب السهر وأجمع كل أحبابى ليلة رأس السنة.. وأمنع التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة إلهام شاهين، أثناء استضافتها ببرنامج "سهرانين" مع الفنانة هالة صدقي، والذى يقدمه الفنان أمير كرارة ويذاع على قناة On: "أحب السهر وأجمع كل أحبابي فى ليلة رأس السنة، ويكون فيها كل الأشخاص الذين أحبهم وأعلم جيدا أنهم يحبوننى، فأحلى شيء هى اللمة والسهرة الحلوة وسط من نحب، فعندما تجد فرصة أن تكون سعيدا فى وسط أناس يحبونك لا تضيعها".

وأضافت: "أنا من عشاق وردة، وقد قالت لى ذات مرة أنا لم أدخل بيوتا فى مصر سوى بيتين هو بيت إلهام شاهين وبيت سمير خفاجي عليه رحمة الله، وأتذكر آخر مرة كانت فى بيتي يوم 2 يناير كنا نحتفل بالسنة الجديدة وكذلك بمواليد برج الجدى وهم كثيرون بالمناسبة، ومنهم ليلى علوى، دلال عبد العزيز، وسمير غانم، دنيا سمير غانم، نيللي، سمير صبرى، غادة رجب، أنغام، سميرة سعيد، وغيرهم، كانت وردة تغنى ولكن الفرقة لم تستطع عزف ما تريد فقرر الفنان الجميل هانى شاكر أن يعزف لها بنفسه، وكانت أجمل حفلة على الإطلاق، وأمنع التصوير نهائيا فى تلك الحفلات".

وكشفت الفنانة هالة صدقى عن سبب سكنها فى مكان بعيد، حيث قالت: "أنا عاشقة للكلاب وأربي العديد منهم حتى وصل عددهم 17 كلبا، ومنهم الكلب البلدى، وبالمناسبة هو من أفضل الكلاب الذى أصبح يصدر الآن لفرنسا لأنه كلب ذكى جدا، وكانت والدتى قد اشترت لى تلك المزرعة كى أربي فيها الكلاب وبعد ولادتى كان حينها منتشر أنفلونزا الخنازير فأخذت أطفالى وذهبنا للمزرعة ولم أعد من هناك من يومها، فهناك الهواء النقى والاسترخاء، وكذلك أزرع هناك الكثير من الأنواع وكذلك المانجو".

وعقبت إلهام شاهين على زراعة المانجو بالمزرعة هناك حيث قالت: "أتذكر أن هالة أحضرت لى مانجو واحدة تقدر بأربعة كيلو، وكنا حينها نصور فيلم (يوم للستات) وكانت الشمس حارقة، وقد أكلت المانجو كلها وبعدها بدأ يظهر على وجهى الاحمرار، وأصاب الجميع القلق ولغوا التصوير يومها".

يبث برنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، في موسمه الجديد، على قناة ON، يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع، فى تمام الساعة التاسعة مساء.