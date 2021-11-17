شكرا لقرائتكم خبر عن "مسار حياة" و"تفاصيل" بنادى سينما المرأة بالهناجر 22 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف نادى "سينما المرأة" الذى يقيمه المركز القومى للسينما، برئاسة السيناريست زينب عزيز، فعالياته يوم الاثنين المقبل الموافق 22 نوفمبر فى تمام السادسة مساء بالهناجر بدار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر عرض كل من فيلم "نحمده" إخراج مصطفى وفيق، وفيلم "مسار حياة" إخراج مصطفى وفيق، وفيلم "بفتة بيضا" إخراج نور عادل، وفيلم "تفاصيل" إخراج نور عادل، وفيلم "ونس" إخراج آية إبراهيم.

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها كل من الناقدة السينمائية شاهندة محمد على، والناقد السينمائى إسلام أحمد على، لمناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.

يذكر أن نادى سينما المرأة يقيمه المركز القومى للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبدالوهاب، وإدارة الناقدة شاهندة محمد على.

وتقام فعاليات النادى مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية مع مراعاة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل قاعة العرض.