شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء سلطان يخوض أولى تجاربه المسرحية فى "حلاوة الحب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المخرج المسرحى محمد إبراهيم، خوضه تجربة مسرحية استعراضية جديدة بعنوان "حلاوة الحب" من بطولة نجم الغناء بهاء سلطان من تأليف وإخراج وأشعار محمد إبراهيم.

وتعد التجربة هى الأولى لبهاء سلطان فى عالم التمثيل، بعد مشوار طويل من الغناء إذ كانت بدايته بمشاركته بأغنيتين فى ألبومى فرى ميكس 1و2، وهما احلف وبايننا، وكانت هذه انطلاقته الحقيقية.إلا أن أول ألبوماته كان يحمل اسم " ياللى ماشى" والذى قدمه عام 1999 بنهاية الألفية الماضية ليعلن عن بداية نجم جديد فى عالم الغناء.

واستمر نجمه فى التوهج بعدما استمر فى نشاطه الفنى بفضل مجموعة من الأغانى والكليبات منها كليب أغنية عاللى بيحصلي، والواد قلبه بيوجعه، وكان زمان.

رغم النجومية الكبيرة له إلا أنها لم تكن بقدر طموحات جمهوره بعد ذلك بعدما تفرغ اسمه لأزمات إنتاجية ، بالإضافة لشائعات رافقت اسمه مثل اعتزاله الغناء الأمر الذى نفاه تماماً.