شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى عبد الباقى : مطربو المهرجانات اتنفخوا بسبب التركيز على أخبارهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان حلمى عبد الباقى، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، إن مصر هي منارة الفن على مستوى الوطن العربى، ولكن تحولت بعدما كانت تصدر الرموز الفنية الكبيرة إلى تصدير أسماء مثل مؤديين المهرجانات، وتابع"للأسف الشديد أن الناس دى اتنفخت لأن كل المواقع الإخبارية أدوهم نجومية".

وأضاف "عبد الباقى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى،عبر قناة "الحياة"، أن قرار وقف بعض مؤدى المهرجانات والتي أعلنت أسمائهم اليوم الأربعاء، هو قرار قديم ولكن تم تجديده من أجل لفت انتباه الجهات المعنية، وتابع:" الناس دى مش بتغنى ..ما يحدث الآن هو كارثة بمعنى الكلمة".

وشدد "عبد الباقى"، أن أي شخص سيخالف الإجراءات القانونية وقرارات النقابة سيقع تحت طائلة القانون ، وتابع:"نحن مازلنا نبحث عن الضبطية التي لم تتحقق حتى الآن من أجل تساعدنا الجهات امعنية في محاربة الفساد اللى أحنا فيه ده".

وكان رئيس لجنة العمل بنقابة الموسيقيين منصور هندى، قد رصد، أسماء الممنوعين من الغناء، حيث أعلنت النقابة عن أسماء من ليس لديهم تصريح للعمل، وهم كالتالى..

حمو بيكا

حسن شاكوش

كزبرة وحنجرة

مصطفي زكريا الشهير بمسلم

أبو ليلة

أحمد قاسم الشهير بـ فيلو

أحمد موزة

حمو طيخة

ريشا كوستا وسمارة

شواحة

ولاد سليم

العصابة

الزعيم

علاء فيفتى

فرقة الكعب العالى

مجدى شطة

وزة

شكل

عمرو حاحا

وكان منصور هندى، رئيس لجنة العمل بنقابة الموسيقيين، قد صرح لـ"الخليج 365"، فى وقت سابق، إن قرار سحب ترخيص الغناء من حسن شاكوش، قرار نهائى طبقًا لقرار نقيب الموسيقيين هانى شاكر ومجلس النقابة، مؤكدًا أن حسن شاكوش حاول التصالح مع النقابة لكن قرار سحب ترخيصه نهائى.

وبرر مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، موقف إساءته للفرق الموسيقية، فى بث مباشر عبر حسابه الشخصى بموقع فيس بوك، وقال "أنا مقدرش أغلط في الفرق الموسيقية، اسألوا أي فرقة أنى مقدرش أغلط في أي حد من الفرق الموسيقية، أنا طلعت مع كل فرق مصر".

وأضاف شاكوش "أنا بقول للناس أنا عمري ما أغلط فى أي عازف ولا عمري ما أغلط في أي طبال ولا أي بتاع مزيكا، لانهم إخواتنا وحبايبنا، انا عامل اللايف ده علشان اوضح وجه النظر، دى أول غلط ليا من ساعة ما دخلت المجال".

وتابع شاكوش: "أنا ورضا وفرقة رضا البحراوى أخوات وحبايب، أنا اشتغلت مع فرقة رضا أكتر من 10 مرات وهما أخواتي واسألوهم، وعمري ما زعلت حد من الفرق الموسيقية، وليهم كل الاحترام والتقدير، أنا بتأسف لكل الفرق الموسيقية والطبالين والعازفين".

واختتم كلامه تعليقًا على قرار وقفه "نقابة المهن الموسيقية على راسنا من فوق، وأي قرار على راسنا من فوق وانا راضي بيه وكل خيره وفيها تأخيره إن شاء الله".