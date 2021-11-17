قبل زوج نيللي كريم.. خناقات النجوم في المهرجانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تعرضت الفنانة نيللي كريم وزوجها لاعب الإسكواش هشام عاشور للهجوم، بعد تداول مقطع فيديو له وهو يرفض التقاطها صورا مع المعجبين في تونس خلال تواجدها في مهرجان أيام قرطاج السينمائي.

هذا الموقف وضعها ضمن مجموعة من الفنانين والفنانات واجهوا أزمات بعد المشاركة في المهرجانات.

وظهر لاعب الإسكواش هشام عاشور غاضبا مع زوجته الفنانة نيللي كريم في مقطع فيديو نشرته إحدى القنوات التونسية، عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، وهو منفعلا على المعجبين وذلك أثناء محاولتهم التقاط الصور مع زوجته.

وواجه عاشور تدافع المعجبين حول زوجته، وهو يقول: "مفيش صور مش هناخد صور مع حد.. إيه المهزلة دي" وغادر مع زوجته مسرعا.

الفنانة نيللي كريم من جانبها خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، قالت: "خرجنا كلنا، وكنت لابسة فستان طويل، والناس داست على الفستان وقطعته، ولاقيت ناس بتزقني عشان تتصور معايا، ومكنش فيه أمن، وحدث نوع من الارتباك، لأن فستاني اتقطع، ولاقيت حد بيطلع الموبايل عشان يتصور معايا وحد بيزقني من ورا، يعني فيه هرجلة حصلت، خرجت من القاعة عاوزة أركب العربية وأمشي بسرعة على الفندق، أنا رغم ده كله متكلمتش، بس لاقيت فيه هجوم عليا مش عارفة ليه، وبأنهي سبب".

فستان "نجلاء بدر"

الفنانة نجلاء بدر تعرضت للهجوم بسبب فستان ارتدته خلال ظهورها في الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، وفي مداخلتة هاتفية مع برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة mbc مصر الفضائية، قالت: "يعني صدري مش باين ونص بطني متغطية والفاتحة فوق الركبة مش لغاية وسطي فين العري بقى"، موضحة أن زوجها حضر لدعمها.

السقا وزوجته

الفنان أحمد السقا من جهته وجه رسالة إلى منتقدي ملابس زوجته مها الصغير على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، وفي تصريحات لبرنامج "ET بالعربي"، قال: "كانت زي القمر وده آخر موضة.. ومش كل الناس بتفهم يعني ممكن الواحد يتشتم بسبب كرفتة أو بابيون يعني".

وتابع السقا: "لازم أدعمها لأني أنا وهي اتعرضنا لهجوم كبير في الافتتاح، وبقول للي شتمونا الله يسامحكم وبقول للي شكرونا كتر ألف خيركم".

بلاش تلزيق

الفنان أحمد زاهر خلال حضوره مع ابنته الفنانة ليلى زاهر، أثار حالة من الجدل أثناء تواجده في مهرجان همسة، بعد انفعاله على أحد المعجبين عندما حاولوا التقرب من ابنته ليلى من أجل التصوير معها، قائلًا: "بلاش التلزيق ده".

وخلال ظهوره في برنامج "et بالعربي" تحدث الفنان أحمد زاهر، وقال: "أي حد هيغلط هروح أعمل فيه محاضر على طول".