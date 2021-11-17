بينهم أحمد حاتم.. هنا الزاهد تكشف عن 4 فنانين أحبت التمثيل معهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ردت الفنانة هنا الزاهد، على سؤال وجه إليها من أحد متابعيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، جاء فيه: "أكتر واحد بتحبي تمثلي معاه؟"

وطرحت هنا، السؤال، عبر خاضية القصص القصيرة "الاستوري" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وأجابت: "مفيش حد معين بس اتبسطت جدا مع مصطفى شعبان في (أيوب)، ومحمد إمام في (النمر)، وأحمد حاتم في (قصة حب)، وأحمد فهمي في (الواد سيد الشحات)".

وكان الكاتب والسيناريست محمد صادق، أعلن مؤخرا عن انضمام الفنانة هنا الزاهد لفيلمه الجديد "بضع ساعات في يوم ما".

من ناحية أخرى، شاركت هنا الزاهد في رمضان الماضي 2021، في مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، نرمين الفقي، حجاج عبدالعظيم، بيومي فؤاد، أحمد عبدالله محمود، خالد أنور، ومحمد مهران وغيرهم، من تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل.