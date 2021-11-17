هنا الزاهد: "معنديش ثقة في أي حد جديد أتعرف عليه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ردت الفنانة هنا الزاهد، على سؤال وجه إليها من أحد متابعيها عبر خاصية القصص القصيرة "الاستوري" بحسابها الرسمي بموقع إنستجرام، جاء فيه: "عُمرك اتخدعتي في الصحاب؟".

وأجابت "هنا" على السؤال قائلة: "جدا واتصدمت، ومن ساعتها معنديش ثقة أوي في أي حد جديد أتعرف عليه، وإكتشفت إن صحابك اللي من المدرسة ميتعوضوش".

وكان الكاتب والسيناريست محمد صادق، قد أعلن مؤخرا عن انضمام الفنانة هنا الزاهد لفيلمه الجديد "بضع ساعات في يوم ما".

من ناحية أخرى، شاركت هنا الزاهد في رمضان الماضي 2021، في مسلسل "النمر" بطولة: محمد إمام، نرمين الفقي، محمد رياض، حجاج عبدالعظيم، بيومي فؤاد، أحمد عبدالله محمود، خالد أنور، ومحمد مهران، وهو من تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل.