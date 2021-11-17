"صوتي وحش بس عاجبني".. أول تعليق لـ حمو بيكا بعد قرار منعه من الغناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أثار قرار نقابة الموسيقيين بمنع مغني المهرجانات حمو بيكا و20 آخرين من الغناء، غضب "بيكا" الذي نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك يعلن فيه استيائه من القرار.

وقال بيكا في الفيديو: "طبعا عارفين هتكلم عن إيه والحوار رايح فين، أولا بشكر نقابة الموسيقيين في مصر ليكم الاحترام والتقدير".

وتابع: "أنا طالع أتكلم إني فرحان وسعيد عشان بسمع القرار بقالي 5 سنين، اتكلمت كتير وتعبت واتعملي محاضر كتير، وعايز أقول حاجة واحدة، لما بتوقفني إنت بتوقف ناس معايا فاتحين بيوت".

واستكمل: "لو حضراتكم بتقولوا إني لا أصلح للغنا، فيه ناس كتير في المجال لا يصلحوا للغناء وبيغنوا ومعاهم كارنيهات، ومش عايز أقول أسامي لأن دول صحابي وواكل معاهم عيش مملح"

وأضاف: "كان بيتقالي ادفع 5 حاضر، ادفع 7 حاضر، أي حاجة بدفعها وفي الساحل دفعت 15 ألف، وبوافق وبدفع عشان أكل عيش، أنا عملت حفلات في السعودية ودبي والناس بتستقبلنا وبنغني وننجح ونشتغل".

وأردف: "لو الناس اللي بتسمعنا مش عايزانا نغني هنوقف غنا، أي مسئول في النقابة بنحبكم ونحترمكم وأستاذ هاني شاكر بنحبه ونحترمه، بس ده حرام لأننا طلبنا حد يقف معانا ويساعدنا وملقيناش أي حد"

كما أضاف: "اللي إحنا فيه ده رزق وجمهورنا اللي بيحبنا هو اللي بيسمعنا ليه توقفنا وتمنعنا من لقمة عيشنا ومش بتكلم عليا لوحدي بتكلم عن متعهدين مصر، أصبح بعد القرار ده المتعهد اللي كان بيشتغل على بتوع المهرجانات وقف، طلبتوا مننا فرق عملنا كده، وطلبتوا مننا نجيب ناس وقولنا حاضر، مش عارف نعمل إيه تاني".

وتابع: "في عرض النبي، إحنا داخل علينا سنة جديدة، لو ماكلتش هنا عيش هطلع بره بلدي واكل عيش، إنتوا كده بتقولنا مالكوش أكل عيش معانا، لو راضيين إننا نسيب بلدنا، أنا بتشرف في بلدي، وأنا بسافر في حفلة وبلاقي علم مصر يترفع ببقى فرحان ومبسوط لأننا مابنعملش حاجة غلط، احنا بنشتغل".

وأكمل بيكا: "علينا مديونات وعلينا فلوس وحرام اللي بيحصل ده مش عدل ربنا مقالش كده، خدونا تحت باطك، أنا مش مطرب وأنا مؤدي مهرجانات صوتي وحش بس عاجبني وعاجب الناس اللي بتسمعنا، أنا مش كروان ولا صوتي جنان، فيه ناس أصواتها جميلة بس معندهاش حظ".

وتابع: "مش عايز كارنيه النقابة بس اعملولنا تصريح، إحنا مش بنغصب حد يحبنا أو يسمعنا، يا أستاذ هاني شاكر إحنا بنحبك قدر إننا عيالك إحنا مش طالبين غير إننا نشتغل، لازم تساعدنا مش تحاربونا، إحنا مش في صراع أو حرب".

واختتم بيكا حديثه قائلا: "شكرا لأعضاء المجلس، شكرا لنقابة المهن، وحسبي الله ونعم الوكيل في أي حد كان سبب في قطع عيشي من البلد دي".

ورصد رئيس لجنة العمل بنقابة المهن الموسيقية منصور هندي، أسماء المطربين الممنوعين من الغناء

وأعلنت النقابة، عن أسماء من ليس لديهم تصريح للعمل، في بيان صحفي، وهم كالتالي: "حمو بيكا، حسن شاكوش، كزبرة ، وحنجرة، مصطفى زكريا الشهير بمسلم، أبو ليلة، أحمد قاسم الشهير بـ فيلو، أحمد موزة، حمو طيخة، ريشا كوستا، وسمارة، شواحة، ولاد سليم، العصابة، الزعيم، علاء فيفتي، فرقة الكعب العالي، مجدي شطة، وزة، شكل، عمرو حاحا".