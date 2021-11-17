"كسر في الفخذ والوجه".. ريتا حرب تتعرض لحادث سير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تعرضت الفنانة اللبنانية ريتا حرب، لحادث سير في تركيا، نُقلت على إثره لإحدى المستشفيات، وذلك خلال توجهها لتصوير مشاهدها بمسلسل "جرائم صغيرة".

وذكر برنامج "et بالعربي"، أنها كانت برفقة مدرب التمثيل اللبناني بوب مكرزل، وكانا يتجهان إلى موقع تصوير مسلسلها الجديد النسخة العربية من المسلسل التركي "جرائم صغيرة" قبل اصطدام سيارتهما بشاحنة كبيرة على الطريق.

وأضاف، أن الفنانة تعرضت لكسر في الفخذ وآخر في الوجه، كما أصيب "مكرزل" بكسر في الحوض وبكسور في قدميه، ومن المقرر أن تخضع "ريتا" لعملية جراحية في وجهها.

يذكر أن، النسخة العربية من مسلسل "جرائم صغيرة" يخوض بطولتها ريتا حرب وكاريس بشار وديما قندلفت وقيس الشيخ نجيب وسامر المصري وندى أبو فرحات كارلوس عازار وبديع أبو شقرا.