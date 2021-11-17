هاتف يسمح للكلاب بإجراء مكالمة فيديو والتواصل مع أصحابها

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 17 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - منذ 18 دقيقة

تمكنت باحثة من اسكتلندا، من ابتكار هاتفا من نوع خاص يمكن للكلاب استخدامه للتواصل مع أصحابها.

وقالت الباحثة هيرسكيج دوجلاس، من جامعة غلاسكو في اسكتلندا، إنها ابتكرت الجهاز لتخفيف آلام الوحدة التي تشعر بها الكثير من تلك الحيوانات الأليفة.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن الباحثة قولها: إن الكلاب المنعزلة عن أصحابها الغائبين عنها قد تتمكن قريبا من الاتصال بهم باستخدام جهاز جديد اخترعته باحثة في مجال تكنولوجيا الحيوان في اسكتلندا.

وأطلقت دوجلاس على الجهاز اسم”دوج فون” على هاتفها الجديد، وهو يعمل عندما يهز الحيوان الأليف كرة مزودة بمقياس تسارع، مما يؤدي إلى تشغيل لابتوب متصل بالجهاز لإجراء مكالمة فيديو لجهاز مالك الكلب.

ابتكرت دوجلاس هذا الهاتف، بمساعدة كلب لابرادور يدعى زاك، وبعد أن أظهرت دوجلاس للكلب كيفية إجراء مكالمة هاتفية باستخدام الكرة، تم إعطاؤه الجهاز ليلعب به لمدة 16 يوما.

وعلى الرغم من إجرائه بعض المكالمات غير المقصودة، استخدم زاك الجهاز للاتصال بدوجلاس كما استعرض ألعابه خلال المكالمة.

من جانبها، ردت دوجلاس على الكلب بإظهار الحيوانات الأليفة في مكتبها وكذلك أظهرت له مطعما وحافلة في الشارع، فاقترب زاك من الشاشة أكثر.

وقالت الباحثة: “بالطبع لا يمكننا الجزم بأن الكلب كان على دراية بالعلاقة السببية بين إلتقاط الكرة وإجراء المكالمة، أو حتى ما إذا كانت بعض التفاعلات التي أظهرها مقصودة من جانبه، مع ذلك، من الواضح أنه في بعض المواقف كان مهتما بما كان يراه، وأنه أظهر بعض السلوكيات نفسها التي أظهرها عندما نكون معه وجها لوجه”.

وتأمل مبتكرة “دوج فون”، الذي يخضع لمزيد من الاختبارات، أن يسهم الجهاز في تخفيف مشاعر الحزن الناتجة عن انفصال الكلاب عن أصحابها، بسبب تفشي جائحة كورونا، بعد أن اعتادت تلك الحيوانات الأليفة على الاتصال البشري المستمر.