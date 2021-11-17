الكشف عن صافي ثروة ميسي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 17 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

كشفت صحيفة إسبانية عن صافي ثروة نجم فريق باريس سان جيرمان والمنتخب الأرجنتيني، ليونيل ميسي.

وقالت صحيفة “آس” الإسبانية، إن صافي ثروة ميسي يبلغ نحو 600 مليون دولار، مشيرة إلى أنه جمع معظم هذه الثروة حينما كان يلعب لصالح نادي برشلونة الإسباني.

وتتعدد مصادر ثروة “البرغوث”، فعلى سبيل المثال قد حصل في صفقة انتقاله لباريس سان جيرمان على 150 مليون دولار، ويضاف إلى ذلك ما يتقاضاه مقابل المشاركة في الإعلانات التجارية والحملات التسويقية، ليصل الرقم إلى 40 مليون دولار سنويا.

إلى جانب ذلك فإن ميسي يحصل على مبالغ كبيرة من بيع القمصان التي تحمل اسمه، وشركات ألعاب كرة القدم الإلكترونية التي تضيف اللاعب إلى كل نسخة تصدرها.

ويعمل ميسي على زيادة ثروته من خلال الاستثمار في مجال العقارات، فهو يمتلك ثلاثة منازل فاخرة، أحدها في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية بلغ سعره 5 ملايين دولار حين اشتراه عام 2019، كما أنه يمتلك طابقا كاملا في المدينة نفسها كان قد اشتراه سنة 2011 ويبلغ سعره 7 ملايين دولار.

وكان ميسي قد اشترى خلال فترة إقامته في برشلونة، منزلا بسعر مليوني دولار، وصلت قيمته فيما بعد إلى ما نحو الـ8 ملايين دولار بعد أن أجرى عليه العديد من التجديدات.