نوال الزغبي بفيديو عفوي من كواليس “عكس الطبيعة”.. شاهدوا كيف بدت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستمر النجمة اللبنانية نوال الزغبي في حصد نجاح أحدث أغنياتها “عكس الطبيعة” كلمات أحمد حسن رؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع شريف قاسم، وهي الأغنية الرئيسية في ألبومها الجديد الذي يحمل نفس الاسم.

ونشرت نوال على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي لقطات عفوية من كواليس تصوير الكليب، كشفت من خلالها عن الأجواء الإيجابية التي سيطرت على موقع التصوير وفريق العمل.

وحقق فيديو الكواليس أكثر من 250 ألف مشاهدة بعد ساعات قليلة على نشره على صفحة نوال الزغبي الرسمية في موقع “إنستغرام”، وتنوعت التعليقات عليه، حيث أثنى عدد كبير من المتابعين على إطلالة نوال الراقية دائمًا.

الجدير ذكره أن كليب “عكس الطبيعة” من إخراج المبدع فادي حداد وحقق ما يقارب 6 ملايين مشاهدة بعد شهر واحد فقط من صدوره على قناة “روتانا” في موقع “يوتيوب”.