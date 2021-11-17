شكرا لقرائتكم خبر عن بريانكا شوبرا تنشر "أفيش" فيلم "The Matrix".. وتكشف موعد عرضه للجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة العالمية بريانكا شوبرا، أفيش الجزء الرابع من فيلم "matrix"، الشهير، مشيرة إلى أن الفيلم سيكون متاحا فى السينمات للجمهور، فى عطلة عيد الميلاد، ديسمبر المقبل.

ونشرت بريانكا، صورة الأفيش، عبر انستجرام، وعلقت:" عودة إلى المصفوفة مع هذه النظرة الخاطفة الجديدة لـ The Matrix Resurrections، استعدوا لمشاهدته في عيد الميلاد هذا العام".



أفيش الفيلم

رغم مرور حوالي 19 عاما على طرح الجزء الأخير من سلسلة أفلام الأكشن والخيال The Matrix للنجم العالمي كيانو ريفز، إلا أن الفيلم ما زال يتمتع بشهرة كبيرة جداً وسط الساحة السينمائية، لتحقيقه نقلة نوعية في بداية الألفية الثانية من حيث المعالجات البصرية والحبكة الخاصة بالمصفوفة، لتعود من جديد السلسلة بالملامح الأولى للجزء الرابع المقرر عرضه في ديسمبر المقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية للسلسلة الشهيرة، التريلر الأول للفيلم الجديد الذي يجمع أبطال العمل من جديد النجم العالمي كيانو ريفز، والنجمة العالمية كارى آن موس، ليعودا من جديد بعد اخر إصدار للفيلم عام 2003.

فيلم The Matrix 4 الجديد، يقوم ببطولته النجم العالمي كيانو ريفز كاري آن موس ، وجادا بينكيت سميث ، ويحيى عبد المتين الثانى، وبريانكا شوبرا جوناس ، وجوناثان جروف ، ونيل. باتريك هاريس.

وحصل فيلم "The Matrix" على جوائز أوسكار لأفضل مونتاج سينمائى، وأفضل مونتاج صوتى، ومؤثرات صوتية، وحصل الفيلم أيضًا على جوائز Saturn Award لأفضل فيلم للخيال العلمى، وأفضل إخراج، وجوائز BAFTA Award لأفضل صوت، وأفضل إنجاز فى مجال المؤثرات البصرية الخاصة؛ وذلك بالإضافة إلى ترشيحه لجوائز أفضل تصوير سينمائى، وأفضل إنتاج.