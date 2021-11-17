شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى: تجربتى فى مسلسل الاختيار أثرت على حياتى ومهدت الطريق لما سيأتى بعدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة بشرى أثناء استضافتها بتلفزيون الخليج 365 عبر مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي علي الكشوطى، لإحياء ذكرى رحيل الشهيد محمد مبروك والتى جسدت دور زوجته فى مسلسل الاختيار 2 رمضان الماضى، كواليس مشهد استقبال خبر استشهاد زوجها، حيث قالت إن هذا المشهد لم يكن سهلا على الإطلاق، لأن التوقعات كانت كبيرة به وحدث حقيقي بالإضافة إلى أن الشخصية التى أجسدها ما زالت حية ترزق.

وأضافت بشرى، هذا المشهد تشابه مع ما حدث معى أثناء استقبال خبر وفاة والدى فقد سمعته بنفس الطريقة تقريبا وبلغت الخبر لى صديقتى فاستحضرت المشاعر الصعبة من ذلك الموقف، ويعود الفضل أيضا للمخرج بيتر ميمى فالمخرج دائما عليه عامل كبير، إما أن " يطلعك سابع سما أو ينزلك سابع أرض" ، وإلى يومنا هذا ما زال الناس تتحدث عن هذا المشهد.

وتابعت بشرى:" لم أقابل زوجة الشهيد ولكن تواصلنا هاتفيا فالمخرج أراد ألا أنقل الشخصية نقلا كربونيا ولكن أستحضر الشخصية فقط وهذا ماكتبه أيضا المؤلف هانى سرحان على الورق، وأنا بالفعل كان قد فاتنى الكثير عن هذا العالم ومسلسل الاختيار كان له الفضل أن يقربنى من هذا العالم وقرأت الكثير عن الأحداث التى حدثت وأعدت النظر بشكل مختلف، فتجربة الاختيار أثرت فى حياتى بشكل كبير وأعتقد أنها مهدت الطريق لما سيأتى بعدها".

يذكر أن الفنانة بشرى قدمت دور زوجة الشهيد محمد مبروك فى مسلسل الاختيار 2 ، من بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، إنجي المقدم، أسماء أبواليزيد، محمد علاء،هادي الجيار، أحمد شاكر عبد اللطيف، إسلام جمال، محمد فراج، وغيرهم، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمى.