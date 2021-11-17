شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى يطرح أغنيته الجديدة "هموت من غيرها" .. غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح المطرب رامى صبرى غدًا أغنيته الجديدة "هموت من غيرها"، من كلمات أحمد المالكى، وألحان شريف بدر، وتوزيع ومكس وماستر أسامة الهندى، وسبق وشوق رامى صبرى، جمهوره لأغنيته الجديدة وطرح برومو تشويقى لها.

وكان المطرب رامي صبرى، قد كشف عن صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، ليعلن بها موعد طرح أغنيته الجديدة، حيث علق رامي صبري، علي الصورة، "صباح الفل علي حبايبى.. إن شاء الله أغنيتي الجديدة "هموت من غيرها"، هتكون علي جميع المنصات العربيه يوم 18 / 11 / 2021 إن شاء الله نجاح كبير".

وتأتى الأغنية بعد فترة انقطاع لم تدم سوى عدة أشهر بين رامى صبرى والملحن عزيز الشافعى وتدخل على هامشها أيضًا الشاعر تامر حسين، بسبب بعض الخلافات حول إحدى الأغنيات التي انتهت تمامًا بعد تصفية الأجواء بصورة ودية وتبادل الزيارات بينهما، ليشهد الثلاثى تعاون جديد بعد أن قدم عزيز الشافعى معه 3 أغنيات هم أهد الدنيا، حياتى مش تمام، أنا بابا.

وطرح النجم رامى صبرى مؤخرا أغنية "حالة اكتئاب" التى تجمعه بشقيقه الفنان الراحل كريم صبرى، التى كانت ستكون أولى أغنيات كريم صبرى ولم يوافق على مشاركة شقيقه رامى صبرى الغناء معه حتى يعتمد على نفسه دون مساندة منه، ليقرر رامى صبرى تقديم الأغنية على طريقة الديو بعد رحيل شقيقه إهداء إلى روحه وقام بتسجيل أجزاء منها بصوته.