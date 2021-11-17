شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تكشف عن طولها ووزنها وصدمتها من الصحاب وصفة فيها تريد تغييرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتحت الفنانة هنا الزاهد خاصية تلقى الأسئلة من متابعيها عبر استورى حسابها بموقع "انستجرام"، وأجابت عن العديد من الأسئلة، وكان أبرزها تأكيدها على أن أكثر حد قريب منها هي عائلتها، وكشفت وزنها قائلة أنها كانت 49 كيلو العام الماضى واكتسبت 3 كيلو وأصبحت 52 حالياً.

وأكدت هنا الزاهد على أن الصفة التي تتمنى تغييرها هي التسرع، وأنها إذا لم تكن ممثلة كانت تحب أن تكون مُدرسة، وردت هنا على سؤال حول شيء في شكلها تريد تغييره، وقالت :"أنا راضية عن شكلى الحمد لله بس محتاجة أنزل 3 كيلو بس"، وأوضحت الصفة الجيدة في شقيقتها فرح ولا تتواجد فيها قائلة:"فرح قوية وبتفكر بمخها طول الوقت، أنا عكسها، وده بيعجبنى فيها، وبحاول اشتغل ان الاختيارات والقرارات المبنية عن القلب مش صح طول الوقت".

وأشارت هنا الزاهد حول إذا كانت ندمت على دور رفضته، وقالت: "عمري ما ندمت على دور رفضته، لأنى دايما مقتنعة ان ربنا دايما بيعملى الأحسن"، كما كشفت أنها خدعت في الصحاب وقالت:"اتصدمت ومن ساعتها معنديش ثقة أوى في حد جديد اتعرف عليه، واكتشفت ان صحابك اللى من المدرسة ميتعوضوش".

وكشفت هنا أن طولها 165 سم، وأكثر فنان أحبت التمثيل معه مصطفى شعبان في "أيوب"، ومحمد إمام في "النمر" وأحمد حاتم في "قصة حب"، وأحمد فهمى في "الواد سيد الشحات"، وأكثر عمل كانت مترددة في عمله "أيوب" حيث اعتذرت عنه في الأول، وأوضحت أنها تركت برنامج "هزر فزر" بسبب انشغالها بتصوير مسلسل "حلوة الدنيا سكر" و"النمر" ولم يكن هناك وقت.

يذكر أن هنا الزاهد تصور حالياً مسلسل "أنا وهي" تأليف مصطفى حمدى وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة أحمد حاتمى، أشرف عبد الباقى، ميرهان حسين، عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، محسن منصور، محمود البزاوى ويجسد هنا وأحمد حاتم أدوار شخصين يعانيان من مرض نفسي ويترددان على عيادة طبيب نفسي يجسده أشرف عبد الباقى، ويتعرفان على بعض وتبدأ قصة حب بينهما.

وتشارك هنا الزاهد فى بطولة فيلم "بضع ساعات فى يوم ما"، للمخرج عثمان أبو لبن، والمأخوذ من وراية تحمل نفس الاسم، ويكتب السيناريو والحوار كاتب نفس الرواية محمد صادق، والذي قدم من قبل رواية هيبتا، ويشارك فى بطولة العمل كل من الفنانة مى عمر، هشام ماجد، عائشة بن أحمد، أحمد السعدنى، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتى، وآخرون، من إخراج عثمان أبو لبن.



الفنانة هنا الزاهد



الفنانة هنا الزاهد



الفنانة هنا الزاهد



الفنانة هنا الزاهد



الفنانة هنا الزاهد



هنا الزاهد



هنا الزاهد



هنا الزاهد



هنا الزاهد



هنا الزاهد



هنا الزاهد