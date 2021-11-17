شكرا لقرائتكم خبر عن "روح بابا" يعيد سميرة أحمد للدراما التليفزيونية بعد غياب 12 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحضر النجمة القديرة سميرة أحمد هذه الأيام للعودة مرة أخرى إلى عالم الدراما التليفزيونية، حيث اختارت نصا دراميا من تأليف ابنتها جليلة نوار الفنانة التشكيلية، والتى تخوض تجربة الكتابة للمرة الأولى، والمسلسل بعنوان "روح بابا"، وهو مسلسل اجتماعى تدور أحداثه حول قضايا الجيل الحالى من الأبناء، وكيفية تعامل الآباء مع هذه القضايا وحلها، وتنوى سميرة المنافسة به فى سباق دراما رمضان المقبل 2022.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة سميرة أحمد كان مسلسل "ماما فى القسم"، الذى عرض عام 2010، ودارت أحداثه حول أب يحاول إعادة العلاقات الطيبة بين أبنائه ووالدتهم، بعد أن تسوء نتيجة بعض الظروف، إضافة إلى تقديم معالجة وحلول لعدد من مشكالت المجتمع بأسلوب كوميدى ساخر، والمسلسل من بطولة سميرة أحمد، ومحمود ياسين، ورانيا فريد شوقى، وياسر جلال، وأحمد فهمى، وإخراج رباب حسين.

كانت النجمة الكبيرة سميرة أحمد قد احتفلت بعيد ميلادها أمس الأول الاثنين 15 نوفمبر فى أجواء عائلية، وهنأها به عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.