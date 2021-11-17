شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شاكر عبد اللطيف يحيى ذكرى استشهاد المقدم محمد مبروك فى ”الخليج 365” والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف ذكرى استشهاد المقدم محمد مبروك والتى تتزامن مع اليوم الأربعاء 17 نوفمبر فى تليفزيون الخليج 365، حيث حضر إلى مقر مؤسسة ”الخليج 365” وأجرى لقاءً مع الزميل على الكشوطى، تحدث فيه عن كواليس تجسيده شخصية الضابط الخائن محمد عويس، الذى ساعد التكفيريين بمعلومات عن المقدم محمد مبروك من أجل اغتياله، فى مسلسل "الاختيار 2" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى.

وأجرى الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف جولة فى صالة تحرير الخليج 365، واستقبله الكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن، واطلع شاكر على العمل داخل الخليج 365 فى الأقسام المختلفة، مشيدا بها واصفا إياها بالفريدة.

وأكد أحمد شاكر عبد اللطيف خلال اللقاء أن هؤلاء الشهداء أمثال محمد مبروك هم أصحاب فضل علينا بما قدموه للوطن، حتى دفعوا حياتهم ثمناً لذلك، قائلاً: "دوماً ما أقول إن الرجال الشرفاء يموتون بسبب خصوم غير شرفاء، من خلال الخيانة مثلما حصل مع مبروك واستشهاده من خلال خيانة عويس الذى لعبت دوره".

وأضاف: "شخصية الضابط الخائن محمد عويس، عملت صدى غريب جداً، منذ لعب الدور، وهو الأمر الذى ظهر خلال شهر رمضان، فلم يصدق أحد وجود ضابط بهذا الشكل".

يذكر أن مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.