شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى تحيى ذكرى الشهيد محمد مبروك بتلفزيون الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة بشرى ضيفة تلفزيون الخليج 365 عبر مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي علي الكشوطى، وذلك لإحياء ذكرى رحيل الشهيد محمد مبروك والذى يمر عليها ثمانى سنوات، وذلك بعدما جسدت بشرى دور زوجة الشهيد فى مسلسل "الاختيار 2" فى رمضان الماضى.

وقالت بشرى خلال اللقاء:" أسرة الشهيد محمد مبروك نموذج نتمنى جميعا أن نحتذى به ويقترن اسمنا به بشكل أو بآخر، وهذا سبب فخرى واعتزازى بوجودى فى هذا المسلسل العظيم مع مخرج مهم مثل بيتر ميمي، فمن خلال المسلسل حاولت على قدر المستطاع أن أنقل تضحيات أسر الشهداء وخصوصا الشهيد محمد مبروك" .

وأضافت بشرى:" قدمت العديد من الأعمال من قبل ولكن بعد التأثير الكبير الذى حققه دورى فى مسلسل الاختيار أشعر وكأننى لم أقدم أى أعمال من قبل، وهذا ليس تقليلا من تلك الأعمال ولكن حبا فى رفع شأن هذا العمل وتأثيره على المجتمع المصرى وعلى أسر الشهداء الذين ضحوا بحياتهم كى نعيش حياة آمنة ومستقرة".

يذكر أن الفنانة بشرى قدمت دور زوجة الشهيد محمد مبروك فى مسلسل الاختيار 2، من بطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكي، إنجي المقدم، أسماء أبو اليزيد، محمد علاء، هادي الجيار، أحمد شاكر عبداللطيف، إسلام جمال، محمد فراج، وغيرهم، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمى.