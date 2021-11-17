شكرا لقرائتكم خبر عن حمو بيكا بعد قرار منعه من الغناء: صوتى عاجبنى وعاجب الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد مغنى المهرجانات حمو بيكا على قرار نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هانى شاكر، بوقفه عن الغناء بجانب عدد من مؤديى المهرجانات، ورغم القرار وجه بيكا الشكر للنقابة فى بداية حديثه.

وقال بيكا فى بث مباشر عبر صفحته على "فيس بوك": "بشكر نقابة المهن الموسيقية ليكم الاحترام والتقدير، أنا فرحان وسعيد لأنى بسمع نفس القرار بقالى 5 سنين.. اتكلمت كتير وتعبت واتعملى قضايا ومحاضر.. أنا معايا ناس فاتحة بيوت كتير".

وأضاف بيكا: "ناس كتير لا تصلح للغناء وبيغنوا ومعاهم كارنيه النقابة.. مش هقول أسماء عشان دول صحابى وواكلين مع بعض عيش وملح.. أنا صوتى عاجبنى وعاجب الناس وبيسمعونى خدوا رأيهم قرار الوقف.. لو مش عايزينا نبطل غنا ".

وتابع بيكا: فى حفلات الساحل الشمالى التصريح بتاعى بـ 15 ألف جنيه كنت بدفع ومابتكلمش.. الناس بتستقبلنا برة مصر أحسن استقبال.. عايزنا نشتغل برة مصر ونسيب بلدنا".

واستكمل: "فى اختبارات نقابة الموسيقيين قدمت فيش بتاعى ونضيف الحمد لله وغنيت أغانيا ومع ذلك سقطت".

ورصد رئيس لجنة العمل بنقابة الموسيقيين منصور هندى أسماء الممنوعين من الغناء، حيث أعلنت النقابة عن أسماء من ليس لديهم تصريح للعمل، وهم كالتالى..

حمو بيكا

حسن شاكوش

كزبرة وحنجرة

مصطفي زكريا الشهير بمسلم

أبو ليلة

أحمد قاسم الشهير بـ فيلو

أحمد موزة

حمو طيخة

ريشا كوستا وسمارة

شواحة

ولاد سليم

العصابة

الزعيم

علاء فيفتى

فرقة الكعب العالى

مجدى شطة

وزة

شكل

عمرو حاحا