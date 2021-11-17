شكرا لقرائتكم خبر عن صور جديدة تثير الشائعات حول عودة برادلي كوبر وإرينا شايك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر الممثل الأمريكي برادلي كوبر مع عارضة الأزياء الروسية إرينا شايك، مما أثار شائعات عن عودة علاقتهما الرومانسية مؤخرًا، بعد عامين من الانفصال في علاقتهما التي دامت أربع سنوات، حيث تم رصدهما يسيران معًا في أحد شوارع مدينة نيويورك، وحسب الديلي ميل كشف فيديو متداول لـ برادلي كوبر وهو يبتسم أثناء سيره في مدينة نيويورك ممسكًا بذراع حبيبته السابقة العارضة الروسية إرينا شايك، التي كانت تعابير وجهها أقل وضوحًا خلف قناع الوجه والنظارات الشمسية، مما أدى إلى ظهور شائعات عودة علاقتهما، لا سيما أن ابنتهما لم تكن معهما، حيث إن لديهما ابنة تدعى ليا، وتبلغ من العمر 4 سنوات.

ومر أكثر من عامين منذ ظهور تقارير عن انفصالهما، بعد علاقة استمرت أكثر من أربع سنوات، رُزقا خلالها بطفلتهما الأولى والوحيدة.

منذ انفصالهما قبل عامين، حافظا على علاقتهما جيدة في حياة بعضهما البعض كنتيجة لوجود طفلة بينهما، وفقًا لما ورد في صحيفة دايلي ميل، التي كشفت أنهما يجتمعان في المناسبات العائلية، ويتواصلان كثيرًا وهما صديقان مقربان، وكشف مصدر: "كلاهما يحب ابنتهما أكثر من أي شيء آخر ويجتمعان معًا من أجلها".