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صور جديدة تثير الشائعات حول عودة برادلي كوبر وإرينا شايك

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القاهرة - سامية سيد - ظهر الممثل الأمريكي برادلي كوبر مع عارضة الأزياء الروسية إرينا شايك، مما أثار شائعات عن عودة علاقتهما الرومانسية مؤخرًا، بعد عامين من الانفصال في علاقتهما التي دامت أربع سنوات، حيث تم رصدهما يسيران معًا في أحد شوارع مدينة نيويورك، وحسب الديلي ميل كشف فيديو متداول لـ برادلي كوبر وهو يبتسم أثناء سيره في مدينة نيويورك ممسكًا بذراع حبيبته  السابقة العارضة الروسية إرينا شايك، التي كانت تعابير وجهها أقل وضوحًا خلف قناع الوجه والنظارات الشمسية، مما أدى إلى ظهور شائعات عودة علاقتهما، لا سيما أن ابنتهما لم تكن معهما، حيث إن لديهما ابنة تدعى ليا، وتبلغ من العمر 4 سنوات.

 

ومر أكثر من عامين منذ ظهور تقارير عن انفصالهما، بعد علاقة استمرت أكثر من أربع سنوات، رُزقا خلالها بطفلتهما الأولى والوحيدة.

 

طبيعة العلاقة بين برادلي كوبر وإيرينا شايك

منذ انفصالهما قبل عامين، حافظا على علاقتهما جيدة في حياة بعضهما البعض كنتيجة لوجود طفلة بينهما، وفقًا لما ورد في صحيفة دايلي ميل، التي كشفت أنهما يجتمعان في المناسبات العائلية، ويتواصلان كثيرًا وهما صديقان مقربان، وكشف مصدر: "كلاهما يحب ابنتهما أكثر من أي شيء آخر ويجتمعان معًا من أجلها".

Cute: Bradley Cooper and Irina Shayk sparked reconciliation rumors after looking very cozy on a stroll through Manhattan's West Village area on Sunday

 

Looking cozy: The exes, who share a four-year-old daughter named Lea, couldn't contain their smiles as they walked arm-in-arm on their way back to his place

 

Timeless: As they battled the windy on the chilly afternoon, the star, 46, wore a navy coat over a plain t-shirt, dark-wash jeans and olive sneakers with red laces

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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