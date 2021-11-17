شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المصرى يبدأ تصوير مسلسله الجديد "بابلو" مطلع ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الفنان ماجد المصرى تحضيراته لمسلسل "بابلو"، المقرر أن يخوض من خلاله سباق دراما رمضان المقبل، حيث بدأ شراء ملابس الشخصية، حيث تم الإتفاق على انطلاق التصوير مطلع ديسمبر المقبل.

وقال الفنان ماجد المصرى لـ"الخليج 365"، إنه يبدأ تصوير أولى مشاهده فى هذا العمل مطلع ديسمبر المقبل، موضحا أن المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعى أكشن واصفا إياه بالعمل الشامل الذى يحتوى على خطوط متشابكة ومختلفة، حيث يناقش قضية مهمة وهى الاتجار بالبشر، ولذلك أعلن عن حماسه الشديد لتقديم هذا العمل.

وأشار المصرى إلى أن السيناريو كتبه السيناريست حسان دهشان الذى يثق في قدراته الإبداعية ، كذلك المخرج إبراهيم فخر الذى أتشرف بالتعاون معه، ومن المقرر الإعلان عن أبطال المسلسل خلال أيام.

وكانت آخرأعمال النجم ماجد المصرى في عالم الدراما مسلسل "الوجه الآخر" وتدور الأحداث حول الزوجين يحيى وسارة اللذين يواجهان صعوبة فى الإنجاب، وضغوط عالية على يحيى لتوريطه بعلاقة غرامية معها، وبدء سارة لرحلة البحث عن أختها فرح بعد تعرض والدهما للاغتيال بواسطة مجهول.

"الوجه الآخر" يعد البطولة المطلقة الثانية لـ ماجد المصرى فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم مسلسل "بحر" العام قبل الماضى وخاض به تجربة الدراما الصعيدية للمرة الأولى وشارك فى بطولته دياب، ميرنا نورالدين، وكوكى ومحمد على رزق وحنان سليمان نورهان وثراء جبيل وتأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح، وحقق العمل نجاح كبير .