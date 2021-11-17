شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان البحر الأحمر السينمائي يعرض الجزء الثاني من فيلم الأنيميشن Sing للصغار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي اليوم الأربعاء عن الأفلام التي سيتم عرضها للمشاهدين الصغار ضمن برنامج "جيل جديد"، وذلك في دورته الافتتاحية التي ستقام من 6 - 15 ديسمبر المقبل.



Sing 2

يعرض برنامج "جيل جديد" إبداعات سينمائية من جميع أنحاء العالم، كما ستحتفي السجادة الحمراء لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في ختام دورته الافتتاحية بالعرض العالمي الأول لأحد أفلام برنامج "جيل جديد" وهو "برّا المنهج"، وإضافة إلى العروض السينمائية، سيقوم المهرجان بتنظيم سلسلة من الأنشطة والفعاليات التي تستهدف المشاهدين والزوار من الصغار للاستمتاع بتجربة المهرجان، وتنمية عقولهم ومواهبهم.

ومن المقرر أن يعرض المهرجان في دورته الافتتاحية العرض الأول في العالم العربي للجزء الثاني من فيلم التحريك المنتظر "هيا نغني 2" أو " Sing 2" ، للمخرج البريطاني الحاصل على جوائز جارث جينينجز.

يختتم المهرجان بالعرض العالمي الأول لآخر أعمال المؤلف والمخرج المصري الحاصل على جوائز عمرو سلامة ”برّا المنهج“، ويروي الفيلم قصة نور اليتيم الذي يعيش في الريف في أوائل الثمانينيات، وهو صبي ذكي لكنه يعاني من الكذب القهري ومشاكل في نظره، يلبس نظارات لا تعالج ضعف بصره تمامًا.



برا المنهج

ويشارك المخرج الإسباني مانويل كالفو بأول تجربة له في مجال الأفلام الطويلة في "أبطال"، وهو من بطولة نخبة من المواهب السعودية منها فاطمة البنوي، وياسر السقّاف، إضافة إلى عمر الزهراني، وخالد الحربي، وغيرهم. يدور الفيلم حول خالد، مساعد مدرب في أحد أفضل فرق كرة القدم السعودية، لكنه مغرور وسريع الانفعال.

"بيل: التنين والأميرة" هو أحدث إبداعات المخرج الياباني الذي ترشّح للأوسكار مامورو هوسادا، حيث يستضيف المهرجان عرضه الأول في العالم العربي، يروي الفيلم قصة طالبة المدرسة الثانوية تعيش مع والدها في قرية يابانية بعد وفاة والدتها غرقاً أثناء محاولة إنقاذ حياة شخص غريب.

كما يضم البرنامج فيلماً وثائقياً، وهو ثاني أعمال المخرجة الفرنسية فلور ڤاسور، يروي فيلم ”أكبر منّا“ قصة فتاة لم تتجاوز عامها الثامن عشر، ولكنها كرّست حياتها في مكافحة التلوث البلاستيكي الذي تعاني منه بلدها إندونيسيا.



أكبر منّا

"عالم الصغار" هو برنامج يضم باقة من الأفلام القصيرة من إخراج نيكولا ديفو، إيريك مونشو، بول بوش، إيفالد لاسي، باتريك جان، جاسبارد روشيه، بول إيميلي بوشير، باولين كوينتوت، رمي دوبون، بنجامين فلو، وأنطوان روبيرت تم اختيارها خصيصاً لأطفال جدة. يرافق العرض أنشطة ترفيهية ممتعة للصغار.