شكرا لقرائتكم خبر عن المخرجة مريم أبو عوف تحاضر فى مؤتمر بعنوان "دور الدراما فى التوعية لذوى القدرات الخاصة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام غدا الخميس في تمام الساعة الرابعة عصرا مؤتمرا بعنوان "دور الدراما فى التوعية لذوى القدرات الخاصة" بحضور المخرجة مريم أبو عوف وأبطال مسلسل "ليه لأ"، وذلك بدار الأوبرا المصرية، وذلك ضمن ملتقى أولادنا .

وأحيت النجمة الكبيرة سميرة سعيد حفل افتتاح الملتقى الخامس لمؤسسة أولادنا، الذى انطلق مساء الثلاثاء، برئاسة سهير عبد القادر، حيث قدمت بصحبة ذوى القدرات الخاصة أغنية "أرض الأحلام" تأليف أمير طعيمة وألحان عمر مصطفى.

يذكر أن الملتقى يقام هذا العام تحت شعار "سوا نرجع فرحتنا"، وهى دورة استثنائية، حيث يلتقى أولادنا، من ذوى القدرات الخاصة، مع فرق مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صينى، ويقومون بمشاركة الفرق الفنية الأفريقية والصينية والأوروبية، وفرقة دولة الشرف روسيا فى العروض التى يقدمونها.