شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شاكر فى ذكرى استشهاد محمد مبروك: الشهداء أصحاب فضل علينا بما قدموه إلى الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف جولة فى صالة تحرير الخليج 365، واستقبله الكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن، واطلع شاكر على العمل داخل الخليج 365 فى الأقسام المختلفة، مشيدا بها واصفا إياها بالفريدة.

وحل الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف ضيفاً على تليفزيون الخليج 365، في لقاء مع الزميل على الكشوطى، وذلك بالتزامن مع ذكرى استشهاد الضابط محمد مبروك، تطرق فيه إلى العديد من الأمور بخصوص كواليس شخصيته في مسلسل الاختيار الذى لعب فيها دور محمد عويس الصديق الخائن لـ مبروك.

وأكد أحمد شاكر عبد اللطيف في البداية أن هؤلاء الشهداء أمثال محمد مبروك هم أصحاب فضل علينا بما قدموه إلى الوطن، حتى دفعوا حياتهم ثمناً لذلك، قائلاً "دوماً ما أقول إن الرجال الشرفاء يموتون بسبب خصوم غير شرفاء، من خلال الخيانة مثلما حصل مع مبروك واستشهاده من خلال خيانة عويس الذى لعبت دوره".



احمد شاكر اثناء حواره

وأضاف "الشخصية عملت صدى غريب جداً، منذ لعب الدور، وهو الأمر الذى ظهر خلال شهر رمضان، فلم يصدق أحد وجود ضابط بهذا الشكل".

وتحل اليوم 17 نوفمبر 2021، الذكرى الثامنة لاغتيال الشهيد المقدم محمد مبروك الضابط بالأمن الوطنى، أثناء مروره بسيارته في شارع نجاتى فى مدينة نصر، حيث أطلق إرهابيون يستقلون سيارة عدة أعيرة نارية تجاهه ما أدى إلى استشهاده.



احمد شاكر عبد اللطيف

وخلال نظر محاكمة قيادات الإخوان بقضية التخابر، وفى الجلسة التي عقدتها محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى فى 19 نوفمبر 2017، فضت المحكمة حرزا يحمل رقم مسلسل 1 وهو عبارة عن مظروف بنى اللون، ووجد بداخله محضر مؤرخ 9 يناير 2011، الساعة الواحدة مساء بمعرفة المقدم محمد مبروك الضابط بمباحث أمن الدولة، ومثبت به أنه ورد إليه معلومات من مصادره السرية بقيام القيادات الإخوانية وعلى رأسهم محمد بديع بعقد عدة لقاءات بمقر التنظيم بالمنيل.



احمد شاكر عبد اللطيف فى الخليج 365



احمد شاكر عبد اللطيف مع الزملاء باليوم السابع



احمد شاكر عبد اللطيف مع الزميل على الكشوطى



احمد شاكر عبد اللطيف والزميل احمد حسن



احمد شاكر عبد اللطيف والزميل عمر الايوبى



احمد شاكر عبد اللطيف والزميل كامل كامل



احمد شاكر عبد اللطيف والزميل محمود حسن



احمد شاكر عبد اللطيف والزميلان عمرو صحصاح وعمرو جاد



احمد شاكر عبد اللطيف وعلى الكشوطى



احمد شاكر عبد اللطيف وعمرو صحصاح رئيس قسم الفن



احمد شاكر عبد اللطيف