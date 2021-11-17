شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محيى يطرح "يالالى" ثامن أغانى ألبومه الجديد "بتاع زمان".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم محمد محيى أغنيته الثامنة من ألبومه الجديد "بتاع زمان"، وتحمل الأغنية اسم "يالالى" من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان محمد النادي، وتوزيع فهد، وماستر وميكس أمير محروس، وطرح محيى الأغنية على يوتيوب، ومحطات الراديو، ومن المقرر أن يتم طرح باقي أغاني الألبوم المتبقية على فترات منتظمة خلال الأسابيع المقبلة.

وطرح محمد محيى من قبل سبع أغنيات من ألبوم "بتاع زمان"، وهم "ورقة وقلم"، من كلمات إيهاب عبده، وألحان مصطفى عوض، وتوزيع رفيق عاكف، و"انت في دمي"، من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد، وتوزيع الموسيقي فهد، و"بعدنا"، من كلمات الشاعر أحمد مرزوق، وألحان وتوزيع محمد رحيم.

كما طرح "سهرانين" كلمات نور حمدي، وألحان محمد محيي، وتوزيع محمد العشي، و"فوضت أمري" كلمات أشرف أمين، وألحان محمد محيي، توزيع محمد العشي، و"قلت أخونه" كلمات نور حمدي، وألحان كريم حمدي، توزيع فهد، و"قضية" كلمات رضا أمين، وألحان مصطفى عوض، توزيع فهد.

تقول كلمات "يالالى":

اللي مخليني في ويلي ... واللي مسهرني في ليلي.

أنا بشكي ليه من اللي في قلبي ... وقلبي منه بيشكيلي .

من قد إيه وهواه علي بالي ... من قد إيه وأنا بستناه

كان مالي بيه ما أنا كنت في حالي ... يشغلني ليه بليالي هواه

يا لالي يالالي لا مال ولا قالي يا ما حصلي ياليالي