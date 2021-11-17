شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم أبطال "التغريبة بنت الزناتى" بعد حصدها 4 جوائز بـ"القومى للمسرح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم المخرج عادل عبده رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية صناع مسرحية التغريبة بنت الزناتى بمناسبة حصولها على 4 جوائز فى الدورة 14 للمهرجان القومى للمسرح المصرى .



تكريم صناع التغريبة بنت الزناتى



تكريم صناع التغريبة بنت الزناتى



تكريم صناع التغريبة بنت الزناتى



تكريم صناع التغريبة بنت الزناتى



تكريم صناع التغريبة بنت الزناتى

وحصد العرض المسرحى على جائزة أفضل عرض مسرحى، و جائزة أفضل مؤلف مسرحى لبكري عبد الحميد ، وجائزة أفضل مخرج صاعد منار زين ، وحصلت الفنانة فاطمة عادل على جائزة أفضل ممثلة.

ووجه المخرج عادل عبده التحية لكل صناع ونجوم العرض على هذا النجاح الكبير خاصة المخرجة منار زين بعد النجاح الذى حققه العرض المتميز وإشادة النقاد به، مؤكدا أن حصول المسرحية على 4 جوائز يأتى استكمالا للنجاحات التى حققها البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية فى الفترة الأخيرة بدعم و رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم.

العرض من تأليف بكرى عبد الحميد، وهو نص مستوحى من السيرة الهلالية وسيقدم بشكل معاصر، و تدور أحداث العرض حول أبطال السيرة الهلالية "أبو زيد الهلالى، وسعده بنت الزناتى، الزناتى خليفة، ودياب ابن غانم".