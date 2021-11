شكرا لقرائتكم خبر عن 11 مشروعًا ضمن مبادرة الإعلام فى الشرق الأوسط بمهرجان القاهرة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مبادرة الإعلام فى الشرق الأوسط (MEMI) عن فريق الخبراء الذى يشارك فى الدورة 43 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى (26 نوفمبر- 5 ديسمبر)، وذلك للسنة الثالثة على التوالى بالتعاون مع منصة أيام القاهرة لصناعة السينما التى تقام فى الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر.

ويتشكل فريق خبراء المبادرة من العديد من أشهر منتجى برامج الشاشة والتليفزيون والمؤلفين، وهم: ديفيد آيزاكس رئيس قسم جون ويلز للشاشة والتليفزيون بجامعة كاليفورنيا الجنوبية، ومورت ناثان أستاذ كتابة السيناريو فى جامعة تشابمان، وبول فولى أستاذ مساعد فى جامعة كاليفورنيا الجنوبية بكلية الفنون السينمائية، وجيل كوندون أستاذة كتابة السيناريو فى جامعة تشابمان التى تمتلك خبرة تتجاوز 20 سنة فى الكتابة الكوميدية للتليفزيون.

كما أعلنت مبادرة الإعلام فى الشرق الأوسط عن 11 مشروعاً من مختلف أنحاء العالم العربى للمشاركة فى نسخة العام الحالى، وتضم القائمة 3 مشاريع من مصر وهى: This Is Why تأليف سمر عبد الناصر، وSix Degrees لـمنى الشيمى، Devolution لـ أحمد ندى، و3 مشاريع من الأردن هي: Outlaws لـتالا الحصرى ولُمى حمارنه، وAl-Bacore لـ زينة عازار وجوزيف شمعون، وWork in Progress لميرا نمري، و3 مشاريع من لبنان وهي: Miit Batikha للمؤلفة تالا أراكجي، وThis Is How I Died لـجمال أعور وأشرف مطاوع، وHinnd لـ مايا حبلي، بينما يشارك من السودان Afro.ai من تأليف حجوج كوكا، ومن السعودية The Last Session لـ رولان حسن.

وصرح هشام فقيه، الذى أعلنته مبادرة الإعلام فى الشرق الأوسط مديرًا لها قائلاً: "عبر السنوات، مثلت مصر القلب والمقدمة فى الآفاق الثقافية، ومن المنطقى أن تعتبرها المؤسسات الإقليمية بمثابة نجم الشمال أثناء استكشاف المناطق المجهولة فى الصناعة، يشرفنى الإعلان عن تعاون مبادرة الإعلام فى الشرق الأوسط مع مهرجان القاهرة السينمائى الدولى للسنة الثالثة على التوالى، إذ أثمرت كل نسخة عن نتائج أكبر من النسخة التى سبقتها، على الرغم من الظروف العالمية. أتوجه بالتحية إلى محمد حفظى وفريقه لبنائهم مناخ ديناميكى يرحب بالجميع".

ويضيف محمد حفظى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى الدولى "يسعدنا الاستمرار فى الشراكة مع مبادرة الإعلام فى الشرق الأوسط للسنة الثالثة على التوالي، فهذا التعاون لا يساهم فقط فى تطوير العديد من المشروعات التلفزيونية، لكن أيضاً فى استعراض وتقديم أفكارهم لمنتجين ومشترين من داخل وخارج العالم العربي".

بينما قالت ميريام دغيدى مديرة أيام القاهرة لصناعة السينما "يسعدنا هذا العام فى أيام القاهرة لصناعة السينما، مساعدة المزيد من الموهوبين فى كتابة المحتوى التليفزيونى العربى من أجل الوصول إلى منصات ومستثمرين دوليين".

مبادرة الإعلام فى الشرق الأوسط هى طريقة مبتكرة واحترافية لتبادل الخبرات انطلقت فى مدرسة الفنون السينمائية بجامعة جنوب كاليفورنيا بالاشتراك مع وزارة الخارجية الأمريكية و شركاء صناعة التليفزيون فى الشرق الأوسط، وتوفر المبادرة التدريب والدعم للجيل الحالى من كتاب الأعمال التليفزيونية و صناع المحتوى لرواية قصص محلية مشوقة، تحفز إجراء مناقشات مهمة و اتخاذ قرارات متعلقة بالتعددية و التفاهم المتبادل.

أيام القاهرة لصناعة السينما هى منصة صناعة السينما التى ينظمها مهرجان القاهرة السينمائى الدولى للسنة الرابعة بالشراكة مع مركز السينما العربية، وتوفر فضاءً مهماً لإجراء النقاشات والتواصل والاجتماعات والورش والمحاضرات، وتستهدف دعم المواهب فى العالم العربى وتسليط الضوء عليهم.

وسوف تُقام الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.

مهرجان القاهرة السينمائى الدولى هو أحد أعرق المهرجانات فى العالم العربى وأفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد فى المنطقة العربية والأفريقية المسجل فى الاتحاد الدولى للمنتجين فى باريس (FIAPF).