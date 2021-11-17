أمينة خليل بملامــح متغيـرة في أحدث ظهور لها.. والصور تكشف خضوعها لعمليـة تجميل في أنفها – شاهدها الآن!

كتب امير فتحي في الأربعاء 17 نوفمبر 2021 08:57 مساءً - لم تترك الفنانة الشابة أمينة خليل مجالًا إلا وسلطت الضوء على أزمة تعرضها للتنمر، مرارًا وتكرارًا بسبب أنفها، موضحة أنها مع بداية عملها في الفن، طلب منها الكثير إجراء عمليات تجميل، إلا أنها رفضت بشدة بعدما كانت على أعتاب تجميلها، لكنها قررت التمسك بملامحها، دون الرضوخ لآراء العديد من المخرجين.

أمينة خليل، تعد من النجمات اللاتي كن يعـانين من عظـام الأنف البارزة، وصرحت أكثر من مرة خلال لقاءات تلفزيونية رفضـها إجـــراء جـــراحة تجميلية في أنفها وذلك برغم رفـــض المخرجين لها في بداية مشوارها الفني بسبب شكل أنفها.

وعلى الرغم من تصريحها إلا أنها في أعمالها وظهورها الأخير بأنف أصغر، وتغير في شكل العظم العلوي، ويبدو أنها أزالتها.

وأشارت بعض التقارير إلى احتمـالية أن تكون إزالـة العظام تمت عبر تقنيات “الفيلر” أو “خطوط الذهب”، وليس بالضرورة جراحة تجميلية.

كانت أشارت أمينة خليل في تصريحات تليفزيونية سابقة إلى أنها كانت قد حجزت بالفعل موعدا لتعديل أنفها، ولكنها أصيبت قبل إجراء العملية برضوض في وجهها إثر سقوطها على السلم، فاعتبرتها علامة من الله، وصرفت النظر عن إجراء العملية من الأساس.

كما تحدثت عن حبها لشكل أنفها الحالي، وعدم رغبتـــها في تجميــل شكلها الطبيعي، وقدمت أكثر من خطاب ورسالة لجمهورها بحب أشكالهم على طبيعتها وضــــرورة فخرهم بها وعــدم الانسيـاق وراء آراء الناس وتنمـــرهم.

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من ناحية أخرى، أثارت أمينة خليل، الجدل مؤخرًا حول تصريحاتها الأخيرة عن تجمـــيد بويضاتها، وقالت: “أنا مع فكرة تجمـيد بويضاتي حال تأخر الزواج”، واعتبرت أن الأمر قضـاء وقدر، وأن العلم أوصلنا لشيء كبير وقيم مثل هذا ويجدر بنا استغـلاله، وجاء التصريح بعد وقت قصير من انفصـالها للمرة الثانية عن خطيبها رجل الأعمال عمر طه، وكشفت أمينة خليل عن سبب الانفصــال بأن هناك رجل لا يسمح بأن تكون زوجته ممثلة أو أن تكون أنجح وأشهر.

وأضافت أن شريك حياتها لابد أن يكون صديقها بالأساس وأن الفنان يحتاج لشريك حياة قوى يتحمل طبيعة حياة الفنانين المختلفة وأن أى رجل يرى نجاح زوجته فى عيون الناس لابد أن يكون فخور بذلك.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال أمينة خليل كان مسلسل «خلي بالك من زيزي»، في الموسم رمضان 2021 الماضي، أمام الفنانين محمد ممدوح ونهى عابدين وعلي قاسم وسلوى محمد علي وصفاء الطوخي وبيومي فؤاد وآخرين، ومن إخراج كريم الشناوي.

وكانت الفنانة أكدت مؤخرًا أنها فسخت خطوبتها على رجل الأعمال عمر طه قبل موعد الزفاف بوقت قليل مما أثار الجدل لدى محبيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفه، وتفاعل مع الخبر الكثير من النشطاء.

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