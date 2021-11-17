داوود حسين يرد على الجدل المثار حول علاقته مع الراحلة انتصار الشراح

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: دون الفنان الكوميدي الكويتي، داوود حسين، كلمات عبر منشور له في حسابه على موقع “إنستغرام”، تضمنت ما يوحي بأنه رد على ما أثير ضده خلال الفترة الماضية، بشأن علاقته بالفنانة الكويتية الراحلة انتصار الشراح.

وقال حسين إنه يعتبر نفسه كالأسد الذي لا يشغل باله بالخراف، مشيراً إلى أنه يثق دائماً بنفسه، ولا يهتم باستفزاز الآخرين.

وتأتي كلمات داوود حسين، بعد أن تلقى انتقادات حادة، بسبب علاقته بالفنانة الراحلة انتصار الشراح بشكل عام، سواء في مرضها أو قبله، وبين البعض أنه لم يكن يسأل عنها في فترة مرضها، وأن هذا أثار استياءها، وكانت تشكوه للمقربين منها.

وكتب داوود حسين، نصاً: “الأسد لا يشغل نفسه بالخراف وأنثى القردة.. والواثق من نفسه لا يهتم باستفزاز الآخرين.. أحبكم”. وحظي منشور داوود حسين بتفاعل واسع بين المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين في تعليقاتهم أنه يقصد الرد على مي العيدان.

وكان قد وجه داوود حسين، في هذا منشور له، الشكر لكل من وقف بجانبه في تعليم أو غيره، إضافة إلى أسرته التي تحملت غيابه، وذلك عقب تكريمه في حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي الذي أقيم مؤخراً، متابعاً: “أشكر كل فرد من الجمهور العزيز، الذي غمرني بحبه شكراً من القلب”.