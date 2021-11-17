نجوى كرم تحصد محبة 12 مليون متابع على “إنستغرام”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استطاعت النجمة اللبنانية نجوى كرم وعبر حسابها الرسمي في “إنستغرام” تخطي حاجز 12 مليون مستخدم يتابعونها ويتفاعلون مع أبرز نشاطاتها الفنية والاجتماعية.

وتتمتّع نجوى كرم بقاعدة جماهيرية واسعة في الوطن العربي، إن كان على صعيد الحفلات التي تحييها ويحضرها آلاف المتفرجين من دولة إلى أخرى أو على صعيد أعمالها الغنائية وألبوماتها التي تحقق مبيعات عالية في الشرق الأوسط، وأيضًا إلكترونيًا فتعتبر من أكثر الفنانين العرب متابعةً وتأثيرًا.

يذكر أن نجوى كرم كانت قد طرحت في الفترة الأخيرة الماضية أغنيتين جديدتين، الأغنية الأولى بعنوان “مغرومة 2” من كلمات وألحان نبيل الخوري وتوزيع داني حلو، والأغنية الثانية تحمل اسم “ساحرة قلوب” من كلمات عامر لوند وألحان علي حسون وتوزيع داني حلو، والأغنيتين من إخراج هس غدار.

وتتصدّر نجوى منذ صدور الأغنيتين قائمة أكثر الأغاني تداولًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي وتحديدًا موقع “يوتيوب”، حيث حصدت كل أغنية ملايين المشاهدات.