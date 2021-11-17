شيرين رضا تسترجع ذكريات “الفيل الأزرق”.. تزامناً مع عرضه على “نتفليكس”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استعادت النجمة المصرية، شيرين رضا، كواليس مشاركتها في الفيلم السينمائي الشهير “الفيل الأزرق” في جزئه الثاني، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة “نتفليكس”، وفق ما أعلنت عبر حسابها في “إنستغرام”.

ويبدو أن تلك الشخصية من بين الشخصيات المحببة إلى شيرين رضا، وهو ما أوضحته من خلال تعليقها على الصور، قائلة أنها ستبقى واحدة من أفضل الشخصيات التي قدمتها كممثلة.

وأضافت رضا أنها أحبت تلك الشخصية واللوك وكذلك كواليس التصوير مع فريق العمل، مؤكدة أنها لن تنسى هذا العمل على الإطلاق، وستظل له مكانة خاصة لديها.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي مع الصورة التي نشرتها شيرين رضا، خاصة الشركة المنتجة التي عبرت على حسابها عن سعادتها بذلك الاختيار من جانب “نتفليكس”، بينما استعاد الجمهور تفاصيل تلك الشخصية وذكرياتهم معها، مشيدين بأداء شيرين رضا.

فيلم “الفيل الأزرق”، بطولة: كريم عبدالعزيز، نيللي كريم، هند صبري، خالد الصاوي، إياد نصار، وشيرين رضا، ومن تأليف أحمد مراد، وإخراج: مروان حامد.

وتم عرض الجزء الأول من الفيلم عام 2014، وحقق نجاحاً جماهيرياً ضخماً، واستمر في دور العرض السينمائي لفترة طويلة، بينما وصلت إيرادات “الفيل الأزرق 2” لأعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية، حيث سجل أكثر من 100 مليون جنيه طوال فترة عرضه.