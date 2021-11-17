أوّل رد رسمي بشأن أزمة مصنفات أم كلثوم مع “صوت القاهرة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خرج المنتج المصري، محسن جابر، عن صمته للرد على ما وصف بادعاءات من جانب شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، بشأن حقوق استغلال أغاني كوكب الشرق الفنانة الراحلة أم كلثوم.

وكشف المنتج المصري المعروف محسن جابر، في بيان رسمي، عن أن شركة صوت القاهرة زعمت أن المحكمة حكمت لها يوم 10 نوفمبر الجاري، باستغلال أغاني أم كلثوم، مبيناً أن هذا يأتي على عكس الحقيقة تماماً، وأن المحكمة الاقتصادية قد حكمت بتاريخ 10 نوفمبر فى القضية رقم 549، بانتهاء العقدين المبرمين بيت شركة صوت القاهرة وورثة السيدة أم كلثوم، وذلك لانتهاء مدة كل منهما.

وشدد البيان على أن المحكمة رفضت الدعوى الفرعية، والتي يطلق عليها (دعوى الحساب) المرفوعة من شركة صوت القاهرة ضد شركة “ستارز”، وجميع شركات الاتصالات التي كانت تزعم فيها شركة صوت القاهرة بأن لها حقوقاً مالية على مصنفات أم كلثوم.

وأضاف البيان أن حكم المحكمة صدر بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، حيث جاء الحكم فيها عبر القضية رقم 624 اقتصادية، القاضي بفسخ العقد المؤرخ 17 أكتوبر عام 2010، الذي كان سند شركة صوت القاهرة الوحيد، مشدداً على أنه بصدور هذا الحكم قد تأكد عدم أحقية شركة صوت القاهرة بمطالبة أو محاسبة شركات الاتصالات في أي مستحقات عن أغنيات أم كلثوم، وفي ذات الوقت لم يعط الحكم أي حقوق لشركة صوت القاهرة على مصنفات أم كلثوم.

وتحدى محسن جابر، في بيانه، شركة صوت القاهرة أن تقدم أي حكم يؤكد مزاعمها التي تنشرها على عكس الحقيقة، حيث سبق وصدر حكم في القضية رقم 624 لصالح شركة “ستارز” ضد شركة صوت القاهرة حكمت فيه المحكمة بفسخ عقد الاتفاق والتصالح المؤرخ 17 أكتوبر عام 2010، وإلزام شركة صوت القاهرة بدفع تعويض لشركة ستارز قدره مليون وخمسمائة ألف جنيه، وتم تأييده استئنافياً.

يذكر أن شركة “ستارز” حجزت على ممتلكات ومنقولات شركة “صوت القاهرة”، وحدد لها جلسة بيع بالمزاد العلني يوم 29 نوفمبر الجاري، استيفاء لمبلغ التعويض المحكوم به عليها فى الدعوى 686، والذي تقدر قيمته بأكثر من مليونَيْ جنيه.