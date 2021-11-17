برادلي كوبر يثير الشكوك بشأن عودته إلى إيرينا شايك

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار الممثل الشهير، برادلي كوبر، شائعات عودته مرة أخرى إلى حبيبته السابقة عارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك، وذلك بعد التقاط عدسات الكاميرات صوراً لهما وهما يسيران معاً، وعلى ما يبدو أنهما كانا في نزهة بولاية مانهاتن، وكانا في طريق العودة إلى منزل كوبر.

ووفق ما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن كوبر (46 عاماً)، وحبيبته السابقة شايك (35 عاماً)، بعد انفصال دام ثلاثة أعوام، وارتباط استمر أربعة أعوام، أثمر ولادة أول أطفالهما “ليا” ظهرا بشكل متقارب مجدداً، كما لو كانا استأنفا علاقتهما مرة أخرى، وما أثار الأقاويل حول هذا الأمر هو الابتسامة التي كانت تعلو وجهيهما، وأيضاً تأبط شايك ذراعه.

وبدأ كوبر، وإيرينا، المواعدة عام 2015، بعد مرور فترة قصيرة من انفصال الأخيرة عن لاعب كرة القدم الشهير كريستيانو رونالدو، بعد ارتباط دام 6 سنوات، وفي عام 2017 استقبل الثنائي ابنتهما “ليا”، لكن بعد أقل من عامين على ولادة الطفلة أعلن الثنائي الانفصال.

ومضى كل منهما في طريقه حيث ربطت الشائعات بعدها كوبر بالمغنية الشهيرة ليدي غاغا، ولكن نفت غاغا هذا الأمر بشكل قاطع. أما عن شايك، فمنذ فترة قصيرة ظهرت برفقة مغني الراب الأميركي كانييه ويست، في عطلة بمدينة باريس الفرنسية وذلك بعد إعلان انفصاله الرسمي عن زوجته نجمة برنامج تلفزيون الواقع كيم كاردشيان، وتداول المتابعون على وسائل التواصل الاجتماعي شائعات تُفيد بارتباطهما.

وفي شهر مارس الماضي، تحدثت شايك عن الحضانة المشتركة بينها وبين كوبر لرعاية “ليا”، وأوضحت أنها لا تستوعب مصطلح الحضانة المشتركة، فهي ترى أنها عند وجودها مع ابنتها فهي معها أم بنسبة 100%، وعندما تكون ليا بصحبة والدها فإنه يُصبح والدها بنسبة 100%.

ورفضت شايك الإفصاح عن أي تفاصيل عن علاقتها السابقة، وقالت إنها أشياء خاصة بها، وهي لا تنشغل بأي شائعات أو أقاويل تتردد حولها، لأنها منشغلة بتربية طفلتها.

وخلال اللقاء، ذكرت شايك أنها تعرف جيداً كيف تحيا دون وجود رجل في حياتها؛ لأن والدها فارق الحياة وهي في سن الـ14، وقامت والدتها وجدتها بتربيتها بمفردهما.