بلبلة بسبب مشاركة مي عمر في لجنة “الداخلة السينمائي المغربي”.. مدير المهرجان يوضح!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت إدارة مهرجان الداخلة السينمائي المغربي عن اختيار الفنانة المصرية، مي عمر، ضمن أعضاء لجنة تحكيم دورته العاشرة، الأمر الذي أثار اعتراضات عدة من جانب الجمهور.

وتحتضن مدينة الداخلة المغربية المهرجان الدولي للفيلم بالداخلة، في الفترة من 8 حتى 12 من شهر ديسمبر المقبل، بمشاركة ستة عشر بلداً، وعرض ما يزيد على 35 فيلماً.

ويترأس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية المخرج والمنتج السينغالي، موسى توري، وتضم اللجنة في عضويتها: الممثلة تيلا بوماهو من دولة بنين، والممثلة مي عمر من مصر، والمخرج فيلا ديفيد بيير من دولة الكونغو، والمخرج محمد عهد بنسودة من المغرب.

وكان لقرار انضمام مي عمر إلى لجنة التحكيم موجة كبيرة من الاعتراضات والانتقادات، بسبب مشوارها السينمائي؛ لأنها لم تشارك سوى في فيلمين فقط، وأن أغلب أدوارها تنحصر في الدراما.

وتطرقت الانتقادات، أيضاً، للأعمال التي قدمتها مي عمر، خلال العامين الأخيرين، والتي أثارت الجدل حولها، وعن مساعدة زوجها لها، وتحديداً في مسلسل “لؤلؤ”، ثم مسلسل “نسل الأغراب”، حيث جاء الاعتراض من جانب بعض الصحافيين والمتابعين على اختيارها كوجه يمثل السينما المصرية في المهرجان، بينما قال البعض إنه سيتم تكريمها، معترضين على الأمر برمته.

ودفعت تلك الانتقادات رئيس المهرجان، زين شرف، لتوضيح سبب اختيار مي عمر، كعضو في اللجنة، حيث قال إن الاختيار جاء كعضو لجنة تحكيم، وليست مكرمة، كما ذكرت بعض المواقع الإخبارية المغربية.

وتابع في تصريحات صحافية، قائلاً: “سبق للمهرجان أن كرم أسماء كبيرة، مثل: محمد مفتاح، رشيد الوالي، أمينة رشيد، الشعيبية العذراوي، محمد خي، ليلى علوي، جمال سليمان، محمود عبدالعزيز، عبد الرحمن سيساكو، ويحيى الفخراني، وغيرهم الكثير، واختيار مي جاء لاعتبارها فنانة مصرية شابة لديها شعبية كبيرة ورصيد من الأعمال الناجحة”.

وينظم مهرجان الداخلة السينمائي جمعية التنشيط الثقافي والفني بالأقاليم الجنوبية، وستقام دورته العاشرة في الفترة من 8 إلى 12 ديسمبر 2021، بمشاركة ستة عشر بلداً، تعرض أكثر من 35 فيلماً، حيث تتنافس في المسابقة الرسمية للمهرجان سبعة أفلام من: كوت ديفوار، ونيجيريا، وغانا، ومصر، والكاميرون، وبوركينافاسو، والمغرب.

يذكر أن فيلم “قابل للكسر”، للمخرج أحمد رشوان، وبطولة حنان مطاوع، يمثل مصر في المهرجان.