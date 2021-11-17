تيم حسن في نجاح جديد.. “الهيبة جبل” يكتسح عربيًا وفي العالم!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستحوذ مسلسل “الهيبة” على اهتمام الجمهور في الوطن العربي، منذ بدء عرض الجزء الخامس منه بعنوان “الهيبة – جبل” على منصة “شاهد” وشاشة “mbc1”.

ويسيطر مسلسل “الهيبة – جبل” منذ أسابيع على قائمة المواضيع الأكثر بحثًا عبر مؤشر البحث في موقع “غوغل”، كما يتصدّر الهاشتاغات الأعلى تداولًا على مواقع التواصل الإجتماعي.

التفاعل الكبير الذي يحصده المسلسل، تترجمته نسبة المشاهدة القياسية التي يسجّلها مع كل حلقة جديدة تعرض منه على منصة “شاهد”، إذ يحتل المركز الأول في تصنيف المسلسلات الدرامية الأعلى مشاهدةً بعدد كبير من البلدان العربية ومنها السعودية والعراق وفلسطين ومصر والإمارات والكويت وقطر والأردن ولبنان وتونس والجزائر والمغرب ووسوريا، كذلك عالمياً يتربع على الصدارة في السويد وايرلندا وكندا والوليات المتحدة الأمريكية.

وفي الجزء الخامس والأخير من مسلسل “الهيبة”، تُستكمل التطورات إثر فترة زمنية أمضاها “جبل شيخ الجبل” بين جدران السجن، ويعود إثرها إلى الهيبة ليجدها تنعم بخيرات مشروع سد مائي شيّد على أرض شيخ الجبل، لكن صفاء المياه التي تتجمع في السد يعكّرها ظل رجل عائد من الماضي يحوّل السدّ الى أخطر منفذ تهريب، الأمر الذي يكتشفه “جبل” ويكتشف معه أن الهيبة ترزح تحت خطر وجودي يضعها أمام معركة حياة أو موت.

الجدير بالذكر أن “الهيبة- جبل”، هو من بطولة تيم حسن، عبد المنعم عمايري، إيميه صيّاح، سعيد سرحان، عبدو شاهين، روزينا لادقاني، محمد عقيل، ناظم عيسى، والممثلة الكبيرة منى واصف، وهو من تأليف سامر نصر الله، سعيد سرحان، عصام أبو خالد وإخراج سامر البرقاوي