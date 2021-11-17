في سهرة مهداة إلى بيروت.. هيفاء وهبي تتوّج ملك جمال لبنان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ترأست النجمة اللبنانية هيفاء وهبي لجنة تحكيم مسابقة ملك جمال لبنان، إذ تم تصوير الحفل يوم أمس الثلاثاء في استوديوهات قناة “ام تي في” التي ستعرض في السهرة على شاشتها في الأيام المقبلة.

وشاركت هيفاء وهبي الجمهور على حسابها الرسمي بموقع “إنستغرام” صورًا لإطلالتها في سهرة إنتخاب ملك جمال لبنان لعام 2021. وقالت هيفاء وهبي في تعليقها على الصور أن سهرة إنتخاب ملك جمال لبنان مختلفة هذا العام لأنها مهداة إلى العاصمة “بيروت” التي ترفض الخنوع والإستسلام رغم أوجاعها.

وتألقت هيفاء خلال حفل إنتخاب ملك جمال لبنان بإطلالة مبهرة، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، مع اعتماد مكياج مناسب لأمسية ساحرة.

إطلالة هيفاء وهبي الجديدة سرعان ما تحوّلت إلى حديث مواقع التواصل الإجتماعي، واخترق اسمها الترند على فيسبوك وتويتر في كلّ من لبنان والإمارات والسعودية ومصر.

على صعيد آخر، تعيش هيفاء وهبي حالة من النشاط الفني، إذ أحيت مؤخرًا حفل إطلاق سلسلة فنادق هلنان العالمية (بورفؤاد) في محافظة بورسعيد في مصر. كما تستعد لإحياء حفل فني كبير في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، بمشاركة النجم اللبناني وائل كفوري يوم الجمعة 19 نوفمبر من تنظيم شركة سبوت لايت.

على صعيد آخر، تصدّرت هيفاء وهبي قائمة نجمات الغناء اللاتي تلقى منشوراتهن أعلى تفاعل على موقع “إنستغرام” للصور والفيديوهات القصيرة، في الوطن العربي.

وجاءت هيفاء وهبي في المرتبة الأولى ضمن القائمة، وذلك استنادًا إلى تصنيف الحسابات التي تحصد أعلى تفاعل من خلال معدل المشاركة نسبةً للمتابعين.