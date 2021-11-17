"الحالة طارئة".. حسام داغر يُجري عملية جراحية ويطلب الدعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أجرى الفنان حسام داغر، عملية جراحية طارئة، عقب عودته إلى مصر قادما من جورجيا، وذلك بعد إصابته بجرح كبير في قدمه.

وكتب داغر، عبر حسابه على"فيسبوك": "مبحبش أتكلم كتير في حاجة تخص تعب عندي أو أشكي لحد وبحب دايما الناس تشوفني مبسوط زي ما بحب أشوفهم مبسوطين، أنا جيت من السفر امبارح بس كنت مصاب بجرح كبير في رجلي وأنا في جورجيا ودخلت بسببه المستشفى".

وتابع: "هناك عملوا جراحة سريعة وافتكرت الموضوع هيخلص على كدة بالمتابعة، ولكن بعد كام يوم لقيت الموضوع بيكبر ومخلصش ومضطر أعمل عملية النهاردة في مصر بعد ما رجعت وقالولي الحالة طارئة وللأسف العملية بنج كلي والمتابعة بعدها أهم لضمان نجاح العملية".

واستكمل: "قلت الحمدلله وأنا مؤمن دايمًا إن قضاء الله أخف وأحن من أي حاجة تانية وأكيد ده الافضل لأني واثق إن ربنا بيختارلي الأفضل.. بطلب منكم الدعاء بس لتخفيف أي آلام و بشكركم".

وأضاف: "أنا بس حبيت أشارك لحظات ضعفي زي لحظات فرحي لأني إنسان طبيعي بشعر بالخوف و الضعف زي أي إنسان و بمر بفترات مختلفة بس على طول بقول الحمدلله علي كل شيء.. الحمدلله في السراء .. الحمدلله في الضراء.. الحمدلله عل كل حال".

جدير بالذكر أن، آخر أعمال حسام داغر مسلسل "حي السيدة زينب" بطولة سوسن بدر ودينا ومحمود عبد المغني، وأحمد وفيق وليلى عز العرب وحسام داغر، ومن تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي.