قناة "المحور" ترعى مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 43

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وقعت قناة المحور ووكيلها الإعلاني MWM ، عقدا لرعاية مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ ٤٣، الذي تبدأ فعالياته الجمعة القادمة على أن تنقل قناة المحور جميع أنشطة المهرجان.

وجاء في البيان الصحفي الصادر من القناة: "قام بتوقيع العقد الأستاذ طارق فوزي العضو المنتدب لشركة MWM ، والأستاذ محمد حفظي رئيس المهرجان".

وأضاف البيان: "تضع قناة المحور جميع إمكانيتها الفنية والتقنية بمجموعة متميزة من الأطقم الفنية والمراسلين لتقديم تغطية احترافية للمهرجان في دورته الـ ٤٣ " .

جدير بالذكر أن الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تُقام في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقًا لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الإتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).